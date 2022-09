Rosario dirá presente en el Nacional de Clubes Femenino con la participación de Old Resian

El rugby femenino argentino tendrá el próximo fin de semana la disputa de la competencia más importante de la temporada: el Nacional de Clubes. El certamen federal contará con la participación de 450 jugadoras, pertenecientes a 32 equipos de todo el país, una mitad mayores y la otra juveniles. La edición número 11 de este torneo tendrá como sede al anexo Fincas del Sur del club Córdoba Athletic y la Unión de Rosario estará representada por Old Resian en mayores (subcampeón del TRL) y Gimnasia de Pergamino (campeón en juveniles del TRL) en juveniles.

El primer día de competencia será el sábado y se reeditará la final del Torneo del Litoral entre Old Resian y Cha Roga, a las 10.40. Mientras que GEP tendrá su primer encuentro frente a Pumai RC de Maipú (Mendoza). El plantel de Old Resian lo integran: Ángeles Cervetto, Sheila Correa, Julieta Correale, Elisa Fonzo, Lara Giri, Julieta Gómez, Maricel Gori, Agustina Nochetti, Serena Olivera, Nina Ortiz, Natasha Palacios y Noelí Ricchetti; junto a Adolfo Imhoff (entrenador) y Luciana Fonzo (mánager).

El formato del certamen es a simple eliminación: se comienza en octavos de final y los que ganan siguen en carrera por el título. Los vencedores ese primer día juegan los cuartos y para el domingo están pautadas las semifinales y la final. Es el mismo sistema que se utiliza en el Mundial de Seven, en el cual causó gran rechazo, sorprendiendo su implementación en este nivel amateur.

“En el Nacional de Clubes (categoría mayores) participan los dos mejores equipos clasificados por cada región, y que hayan cumplido con los requisitos de participación. Dichos requisitos de participación son: tener 12 jugadoras juveniles fichadas (clases 2008 competitiva, 2007, 2006, 2005 y 2004), y que hayan participado en al menos el 50% de la competencia provincial. Y tal como se les comunicó a todas las Uniones oportunamente, aquellos clubes que habiendo obtenido su clasificación en términos deportivos, pero no cumplieron con el requisito de participación, no pueden actuar en el certamen”, informó la Unión Argentina.

Una decisión cuestionable que se penaliza pero no se ayuda y se quita en un escritorio lo que se debería conseguir en un campo de juego. Tampoco se tiene empatía con algunos clubes, que podrían no haber presentado una división de juveniles por algún problema solucionable. Desde atrás de un escritorio es muy fácil tomar decisiones, pero antes hay que pensar en el alcance que van a tener.

Los últimos campeones no estarán presentes esta temporada. El conjunto de Aguará Guazú (Tucumán) conquistó de manera invicta el título de mayores al vencer en la final por 10-0 a CAPRI (Misiones). En la categoría Juveniles, el último campeón fue Baguales (Jesús María), ganador en el encuentro decisivo de Argentino de Trenque Lauquen. Una particularidad de esta temporada es la vuelta el certamen del tetracampeón Cardenales; luego de quedar al margen en 2021 (en 2019 se quedó con la Copa de Plata), el conjunto tucumano obtuvo nuevamente la clasificación al superar en las semifinales del Regional por 17-12 a Aguará Guazú, en la ciudad de Aguilares.

En relación a la categoría Juveniles, en el Nacional de Clubes competirán los dos equipos mejor clasificados por región, y en este caso el único requisito de participación es haber sido parte de la competencia provincial.

El rugby femenino sigue creciendo, no es ninguna novedad, se hace un gran esfuerzo por parte de las jugadoras, entrenadores, managers y un puñado de dirigentes. El gran interrogante es: ¿Qué sucedería si de verdad la dirigencia y los clubes grandes trabajarán realmente para hacer crecer el rugby femenino? Hoy no se trabaja todo lo que podría para favorecer el crecimiento del rugby femenino, un video de difusión de las Yaguaretés, ayuda pero no alcanza. No debe quedarse ahí, la difusión debe ser más amplia y llegar a todos los rincones.