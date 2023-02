El Hincha

Top 14 francés

¡Rosarinos muy Top! Jerónimo de la Fuente y Juan Imhoff protagonistas en Francia

Por la 18ª fecha del Top 14 se registraron triunfos de Perpignan y Racing 92. Para los catalanes fue una final ante Pau, para escapar al descenso y hubo try del ex Duendes. Mientras que en París, el ex wing Verdinegro regreso a la actividad tras superar una lesión y aportar para superar a Brive