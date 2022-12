Rosalía Cejas, la maestra jardinera que murió arrollada cuando volvía de dar clases en su moto

Mediante un comunicado en la página oficial del la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafé) lamentaron el fallecimiento este viernes de la compañera maestra jardinera Rosalía Cejas, oriunda de la localidad de Ceres, en un siniestro vial en la ruta provincial 2 cuando regresaba de la Escuela Bernardino Rivadavia de Esteban Rams, en el departamento 9 de Julio.

Más adelante recordaron que “en esta fecha las trabajadoras y trabajadores de la educación íbamos a gozar de un asueto administrativo según lo dispuesto por el gobierno provincial pero una decisión posterior del Ejecutivo se dio marcha atrás con la medida y suspendió la jornada de descanso previa a estas fechas festivas de Navidad y Fin de Año”.

“Ante este terrible hecho manifestamos nuestro profundo dolor y la bronca por la situación en la que venimos trabajando, en la cual el Estado provincial no garantiza el transporte, lo cual volvemos a denunciar”, continúa el escrito.

“Todos y todas las docentes de la provincia expresamos nuestro acompañamiento a los seres queridos de Rosalía, como así también a los/as compañeros/as de su escuela”.

Finalmente Amsafé exige mejores condiciones de trabajo para todos y todas los trabajadores de la educación de Santa Fe, convencidos que el dolor y la indignación se transforme en lucha y organización colectiva. Lo que ocurrió con la compañera Rosalía Cejas se podría haber evitado.

El siniestro vial se dio este viernes en la localidad de Campo Garay, sobre la ruta 2, cuando la docente viajaba en su moto de 110 centímetros cúbicos y chocó contra un auto Chery Tiggo que se desplazaba en sentido contrario al mando de un hombre domiciliado en el barrio porteño de Flores.

Por razones que aún se desconocen en cuanto a la mecánica de la colisión, tras el impacto Rosalía perdió la vida en el acto.

Mari Ramos, delegada de Amsafé departamento San Cristóbal, dijo al portal Aire de Santa Fe: “Estamos tristes y quebrados. Uno siempre habla de las condiciones de trabajo de los docentes que deben recorrer todos los días largas distancias para ir a sus lugares de trabajo. En algunos casos recorren entre 80 y 100 kilómetros diarios”.

Ramos destacó que no es la primera vez que sucede un hecho de estas características y que espera una mejora en las condiciones laborales, no sólo para los y las docentes, sino para enfermeros y policías. “Es un día de reflexión, luto, y que la muerte retome problemas históricos del territorio”, concluyó.

En redes sociales, la recordó una compañera: “Si hoy hubiera sido feriado, asueto, o lo que mmmmmmm quiera el gobierno, mi amiga estaría viva, después no nos critiquen cuando un docente no va a trabajar porque no pudo llegar, ella quiso y no pudo, donde está hoy el gremio, los remises,que te darían q llevar a docentes a trabajar en zona rural, donde están los q siempre criticaron a los maestros que tenemos 3 meses de vacaciones, la verdad me duele el alma, porque sé del sacrificio que hizo mi amiga para estudiar, salir adelante, lamentablemente se nos fue un ser excelente, siempre en mi ❤️querida amiga, Rosalía Cejas descansa en paz, fuiste una excelente persona.

Dice Amsafé: ¡Compañera Rosalía Cejas, presente!