Romina Uhrig reveló que fue abusada por su padrastro: “Me tocaba y mi mamá no me creía”

Romina Uhrig, en varias ocasiones, contó que tuvo una infancia complicada. Su padrastro abusó de ella cuando tan solo tenía ocho años y, además, encontró a su madre en el baño cuando iba a quitarse la vida. En este caso, decidió ahondar en lo primero en A la Barbarossa (Telefe).

La exparticipante de Gran Hermano (Telefe) comenzó relatando: “Fue el marido de mi mamá, cuando yo tenía ocho años. Fue verbalmente. No hubo nada que sea carnal, pero sí hacía cosas delante de mí, como masturbarse”. Incluso, aseguró: “Tocarme o decirme cosas”.

“Me costó un montón contarlo. Yo sigo con tratamiento psicológico. Mi mamá no me creía, pero no estaba bien”, continuó. Y reveló en quienes se refugió: “Esto se lo conté a mi abuela, no se lo quería contar a mi mamá. Fuimos con mi abuela y mi tío, que le pegó a la pareja de mi madre”.

Además, explicó que siguió estando en la misma casa que el esposo de su madre: “Yo quedé con mi mamá y él en la casa. Obvio que él se enojó conmigo, y ella estaba enferma”.

¿Cómo se tomó Romina Uhrig el hecho de que su madre no actuara?

Luego de que la madre de la diputada se enteró de estos sucesos no le creyó a su hija, sin embargo Romina Uhrig se mostró comprensiva al respecto ya que su padrastro no la trataba de buena manera.

“La pareja le hacía tan mal que a la cabeza que tenía que mirar hacia abajo, no podía tener amigas, no nos dejaba salir de la casa a nosotras”, contó la exhermanita sobre dicha relación.

Asimismo, concluyó recordando el mal momento que atravesó cuando ingresó al baño donde se encontraba su madre: “Ella estaba a punto de suicidarse”.