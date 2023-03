Roldán: dispararon 13 tiros contra el frente de una vivienda en el barrio La Posta

No hay heridos

Un nuevo ataque a balazos contra el frente de una propiedad se produjo este miércoles a la madrugada en la ciudad de Roldán.

Ocurrió en una vivienda ubicada en Córdoba y Libertad, el barrio La Posta. Según el portal elroldanense, Fueron 13 tiros realizados con un revólver 9 milímetros, los cuales impactaron en el frente de la casa pero no tuvieron consecuencias graves para la dueña de la vivienda que se encontraba acostada en el momento del hecho.

La víctima relató no tener problemas con nadie y dijo no entender de dónde podría venir el ataque. “Mis hijos se asustaron. Lo vemos en el noticiero y no pensamos que iba a llegar acá”, afirmó en declaraciones a Canal 3.