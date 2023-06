Espectáculos

Leyenda

Rod Stewart regresa en octubre a la Argentina: cuándo y dónde se venden las entradas

A cinco años de su último show en el país, el legendario cantante británico volverá en octubre, con otro show que hará historia y donde no faltarán sus clásicos de más de 50 años de trayectoria como "Do You Think I`m Sexy?", "Hot Legs", "Sailing", "Maggie May" o "You Wear It Well"