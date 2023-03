Roberto Moldavsky en Rosario: “La gente necesita reírse, necesita más humor”

Roberto Moldavsky, el reconocido ex vendedor de camperas del barrio porteño de Once que desde hace poco más de una década viene brillando y arrancando carcajadas en la televisión, en sus obras de teatro, la radio o en algún posteo en redes, regresará a la ciudad este fin de semana con su espectáculo El Método Moldavsky, a través del cual propone una divertida fusión de política, humor y música y que fue un éxito en su temporada en 2021 en Punta del Este y el año pasado en la cartelera porteña.

En medio de sus jornadas junto a la prensa para anunciar las funciones en Rosario, el artista recibió a El Ciudadano y comentó que su gran sueño sería tener “un programa de humor en televisión”. Quien viene de hacer humor en teatro hace más de una década, de haber protagonizado una película y de mostrarse con sus aciertos y errores en el reality MasterChef, además de pasar luego por los envíos Trato hecho y ¿De quién es la máscara?, aseguró que tanto la radio como el teatro son sus lugares, es decir, donde puede ser él mismo, y que la idea de tener un espacio propio en tevé “está un poco lejana, porque es evidente que la televisión no lo necesita tanto como yo. Hoy estamos en una época donde gusta más la mecánica de los realities, pero con la respuesta del público en el teatro, con tantas obras de humor que hay hoy en cartel, queda claro que la gente necesita reírse, necesita más humor”.

Es por eso que mientras disfruta del éxito con el que llegará a la ciudad este fin de semana con varias funciones, adelantó: “En este show encontramos la medida justa de la música, el humor y los sketches. Me encanta porque logramos coordinar todo aquello que queremos que tenga y venimos súper felices porque en la temporada en Buenos Aires nos fue bárbaro y sabemos que la gente responderá igual de bien acá en Rosario y en las funciones que nos esperan en Santa Fe, Córdoba, Bahía Blanca, Neuquén y tantas otras en otros puntos del país”.

Pero eso no fue todo lo que pudo congeniar en el espectáculo, también disfruta de la presencia de su hijo Eial, quien se luce también en las redes con sus videos dedicados a la filosofía en un minuto.

“Es maravilloso compartir el teatro con mi hijo, tenerlo cerca me hace muy feliz. En realidad, él llevaba tiempo escribiendo para mis obras, donde yo hablo de mi relación con él en el escenario, pero en un momento le dije que era necesario que la gente lo vea, que hagamos un sketch juntos de nuestra relación padre e hijo y de nuestras diferencias generacionales, y gustó mucho”, contó el humorista.

Es así como la relación con su hijo queda a la vista en el último tramo del espectáculo, mientras que la primera se la dedica al humor político. “La primera parte es de humor político. Es arriesgado hacerlo desde el comienzo, pero si alguno se ofende no se va a ir de la sala porque ya pagó su entrada y el show recién empieza (risas). Igual le pego a todos por igual, así que les digo que vengan sin miedo. Después habrá un bloque de música con algunos recuerdos de lo que vivimos en pandemia”, destacó.

Detrás de escena

Más allá del éxito que lo acompaña desde sus inicios en el humor, Roberto Moldavsky no se la cree y se ríe incluso de sus propias limitaciones como es el manejo de las redes sociales. Si bien su hijo Eial suma seguidores a través de sus videos sobre filosofía, Moldavsky padre reconoce la importancia actual de la influencia de las redes sociales, pero no tiene “la constancia que se debe tener, porque todo esto es un trabajo diario”. Al mismo tiempo mencionó: “Tengo algo más de 300 mil seguidores que son fieles porque hace tiempo no les doy nada y siguen ahí (risas). En pandemia lo tuve muy presente, porque fue una vía de conexión entre el público y yo que necesité y me hizo muy bien, a la gente también. De hecho compartí varias charlas con varios famosos y estuvo muy bueno, fue compartir nuestros encierros, pero bueno, ahora ya salimos al mundo exterior y perdí el ejercicio de publicar. Sé que se necesita de una constancia que no tengo, si publico algo quiero que sea un golazo y hoy estoy pensando mucho en el teatro”.

Mientras tanto, aprovecha cada fin de semana para ver las obras de teatro que se presentan en Buenos Aires, sobre todo las comedias. “Disfruto muchísimo del teatro, y siempre que puedo, incluso saliendo un poco a las corridas luego de mi función, aprovecho para ver algo”, sostuvo quien hoy hace reír al público luego de haberse nutrido del humor de próceres argentinos del género como Niní Marshall, Tato Bores, Enrique Pinti, Antonio Gasalla y los uruguayos que dieron vida al recordado ciclo televisivo Hiperhumor.

Para agendar

El Método Moldavsky se presentará este viernes a las 21, y el sábado a las 19.30 y 21.30, en el teatro El Círculo, de Laprida y Mendoza. Las anticipadas, desde 3450 pesos, se adquieren en la boletería del teatro (lunes a viernes de 10 a 13 y de 16 a 20. Sábados, de 10 a 12.30) o a través del sistema Ticketk.