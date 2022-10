Río salado: una familia tipo necesita entre 7.000 y 10.000 pesos para pasar un día en la isla

Con la llegada de la primavera, el río vuelve a ser uno de los lugares elegidos por los rosarinos para disfrutar y descansar, sobre todo los fines de semana. Además, a menos de dos meses para el verano también será una opción para aquellos que tengan pensado pasar las vacaciones en la ciudad.

Según un relevamiento de precios realizado por El Ciudadano, pasar un día completo en la isla para una familia tipo (es decir dos adultos y dos menores entre 3 y 11 años) puede costar entre 7.000 y 10.000 pesos. Incluye transporte, comidas y bebidas, teniendo en cuenta que muchos paradores restringen el ingreso con bebidas a sus predios.

Traslados

La lancha que sale desde la Nueva Terminal Fluvial (NTF), hasta el 1 de diciembre será sólo los fines de semana y feriado, con destino a las islas Sabino Corsi, popularmente conocida como El Banquito San Andrés, tiene un costo de 1.600 pesos por adulto. Mientras que los menores de 3 a 11 años abonan 800 pesos. Es decir que una familia tipo necesita 4.800 pesos sólo de transporte. También se acepta como medio de pago la Billetera Santa Fe.

También hay otras opciones como los taxis lancha, que salen desde la altura de la rotonda de bajada Escauriza. “Nosotros salimos todos los días de 10 a 19 horas al parador la Pulpería. El precio es de 1.000 pesos por adultos y los menores de 7 años no abonan”, contó Lucas, conductor de la embarcación ante la consulta. También hay que sumarle el traslado terrestre, dependiendo la zona de donde viva, que si es en transporte público de pasajeros asciende a 170 pesos por persona ida y vuelta.

Paradores

Los paradores, casi la mayoría, son gratuitos o cobran una entrada cuando ingresan con bebidas alcohólicas. Desde el arranque de la primavera, las temperaturas ayudaron para que cada fin de semana o feriado extra largo sea una opción muy elegida.

“Siempre nos manejamos con el mismo público, hace 17 años, pero el último fin de semana largo notamos la presencia de gente de Buenos Aires y Córdoba”, recordó Lucas. Y agregó: “Si la temperatura está agradable, es decir más de 25 grados, se trabaja bien. También cuando no hay partidos se nota que la gente elige cruzar”.

Comida y bebidas

Una de las opciones más populares es cruzar con una heladerita con refrigerio y comida. En algunos paradores, sin embargo, no autorizan el ingreso de bebidas, para que se consuma en los bares del lugar. Pero en casi todos hay parrillas –en unos pocos son gratis y en otros se alquilan– para el tradicional asadito.

Los que prefieren cruzar, en embarcación propia o las colectivas, sin la molestia de los bolsos e insumos para la comida, está la opción de los restaurantes en las islas. En base a lo que arroja un relevamiento de los precios, se puede consumir un sándwich por entre 400 y 600 pesos. Comer una hamburguesa completa cuesta entre 800 y 900. Si se prefiere una pizza, la erogación llega a los 1.300 pesos. En lo que respecta a la bebida, una jarra de limonada oscila entre los 300 y 400 pesos, mientras que una lata de cerveza de medio litro requiere desembolsar entre 450 y 500 pesos.

A elegir la opción

Al pasar todo en limpio, dependiendo la opción que se elija una familia tipo tiene de traslado entre 3.000 y 4.800 pesos. Además, hay que sumarle el transporte hasta llegar al lugar de salida. Luego llega el turno de la comida y la bebida, donde se calcula (dependiendo las opciones del menú y la bebida) 1.000 por persona como mínimo.

Es decir que sólo para pensar en disfrutar un día en la isla, una familia tipo necesita alrededor de 7.000 pesos en caso de ajustarse a las alternativas más baratas. Si se opta por un asado o comer en el restaurante de un parador, hay que pensar en tener hasta 10.000 pesos para disfrutar de la jornada del otro lado del Paraná.

Con esos valores, no es para pensar en repetir todos los días, pero las islas frente a Rosario ya se convirtieron en un destino turístico cercano para quienes no quieran o no puedan pasar unos días de verano en otras geografías.