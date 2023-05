Ricci llevó un petitorio a Perotti solicitando más seguridad para V.G. Gálvez

“En la última semana han asesinado a 4 personas de nuestra ciudad, entre ellos un remisero y un cadete que estaban cumpliendo con su trabajo. No queremos seguir perdiendo más vidas”, inició el petitorio de Ricci, al tiempo que expuso una situación que viene reiterando desde hace un largo tiempo: “No podemos seguir así, decimos basta, hablo como intendente pero sobre todo como vecino, porque vivo acá, y me duele lo que pasa todos los días y que no nos escuchen. Esta ciudad de 100 mil habitantes no puede contar solamente con los efectivos policiales que tenemos en la actualidad, es ridículo”, exclamó el intendente Alberto Ricci.

“Lo venimos diciendo desde hace tiempo y hoy la situación no da para más. Le imploramos una vez más a usted, y a todo su equipo de trabajo, que cuiden a los ciudadanos de Villa Gobernador Gálvez, que aborden la situación integralmente, que se enfoquen de una vez por todas en lo que está pasando”, continúa la nota.

“En lo que va del año, ya son 12 los homicidios en nuestra ciudad, y a pesar de los insistentes reclamos que venimos haciendo junto a instituciones, no vemos la respuesta que necesitamos. Hemos participado de varias reuniones con el Ministro Claudio Brilloni, siempre nos atendió, sabemos de su capacidad y de su interés por apaciguar la situación que afronta nuestra ciudad, que es parte de una región que sufre los mayores índices de violencia; pero vemos que no alcanza, es insuficiente. Necesitamos más herramientas y recursos”.

“Como hemos hablado en reiteradas oportunidades, es momento de encontrarnos en un trabajo mucho más profundo, coordinado, integral entre todos los poderes para bajar la violencia. Provincia, nación, municipio, justicia provincial federal, policía, fuerzas federales, legisladores; todos tenemos que unirnos y sentarnos en una mesa a elaborar un plan que permita mejorar la seguridad de la ciudad. Nosotros, desde el municipio, ponemos a disposición todo lo que está a nuestro alcance, pero no contamos con los recursos ni las competencias que otras jurisdicciones sí disponen, entre ellas el Gobierno provincial. Este pedido no es contra nadie, sino a favor de Villa Gobernador Gálvez”, prosigue el intendente en su carta.

A la vez, insistió con el acompañamiento del Gobierno provincial para gestionar la presencia de fuerzas federales: “Señor Gobernador, una vez más le pido que nos cuide, que nos aporte más recursos y que nos acompañe en las gestiones para que lleguen fuerzas federales a Villa Gobernador Gálvez”.

“Quedo a su entera disposición para reunirnos las veces que sean necesarias con el fin de ponerle un punto final a esta situación, y que las vecinas y vecinos de Villa Gobernador Gálvez podamos vivir en paz, disfrutando de nuestras familias, espacios públicos y ámbitos laborales”, finalizó.