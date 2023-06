López Murphy dijo que Bullrich lo está midiendo para ser su candidato a vicepresidente

El diputado nacional de Republicanos Ricardo López Murphy reveló que la precandidata presidencial del PRO Patricia Bullrich no descarta la idea de llevarlo como precandidato a vicepresidente.

“Me llamaron y las mediciones dan bárbaro”, se entusiasmó López Murphy, aunque reconoció sus debilidad a la hora de colaborar en el armado territorial.

“Mi organización no tiene un curita en cada parroquia”, ejemplificó el ex ministro de Economía, en momentos en que Bullrich también baraja entre sus posibles compañeros de fórmula a dirigentes del radicalismo.

López Murphy señaló que mientras tanto se mantiene como precandidato a jefe de gobierno porteño para suceder a Horacio Rodríguez Larreta, a cuya gestión criticó por “exceso de regulaciones y desapego a la legalidad”.

“Está siendo evaluado hace tiempo. Me llamaron para medirme. Me sorprendió. Di mi consentimiento y mi voluntad de hacerlo si se daba la circunstancia. Y las mediciones dan bárbaro. Ese no es el punto”, resaltó el ex funcionario nacional en declaraciones radiales.

Al respecto, aclaró: “No está bajo mi control la fórmula presidencial. Si me fuera ofrecida la propuesta la aceptaría”.

Además, evaluó que la ex ministra de Seguridad debe tener varios puntos a tener en cuenta antes de definirse por un compañero de fórmula.

“Esto es como una licitación. No es un tema unilateral. Es un poliedro de atributos. Yo cubro algunos y en otros tengo déficit. Y le pasa lo mismo a otros”, explicó López Murphy al referirse a las chances que tiene de ocupar ese lugar. “Por supuesto que hay otras (alternativas)”, afirmó López Murphy.

Y agregó: “Ella tiene que contemplar mis debilidades en el armado territorial. Yo no tengo una fuerza capaz de asegurar un control territorial de toda la República. Ese no es un tema menor. Va a haber 100 mil urnas. Hay que vigilar 100 mil urnas. No es un tema menor. Yo admito eso”.