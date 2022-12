Ricardo Carloni: “Creo que elevamos la vara, el socio es exigente y entendimos lo que quiere”

Ricardo Carloni, presidente de Central en ejercicio, buscará el domingo la reelección del oficialismo cuando se lleven adelante las elecciones. Con la lista “6 de diciembre” y acompañado por Marcelo Facciano como candidato a vice primero y Carla Facchiano, a la vicepresidencia segunda, Carloni dialogó con El Hincha y palpitó los comicios.

— ¿Cuál es el balance que hacen de los últimos años de Central?

— En estos ocho años en materia deportiva el balance es positivo. Ganamos un título, jugamos 4 finales, algunas las perdimos de forma sospechosa. Los clásicos, que siempre es lo que el hincha vive de forma especial, ganamos 8, empatamos 5 y perdimos solo 2. Además, esta gestión lo trajo al goleador histórico de Central (NdR: Marco Ruben), después compramos su pase en más de 5 millones de euros, un valor histórico del club. Trajimos entrenadores de jerarquía, como Coudet, Bauza, Cocca, Carlos Tevez, a quien tenemos la ilusión de volver a sumarlo en caso de ganar las elecciones. En términos generales desde lo futbolístico, ha sido positivo. Promovimos a muchos jugadores de inferiores y hoy tenemos un patrimonio de jugadores de 30 millones de dólares. Lógicamente que queremos más y eso se sintetiza en participar en copas internacionales. Creo que elevamos la vara, el socio es exigente y entendimos lo que quiere. Más allá de que algún torneo no nos ha ido bien, en la mayoría fuimos competitivos, clasificamos a copas, salimos campeón y ganamos muchos clásicos.

— ¿Y cuál es el camino a seguir, en caso de conseguir la reelección?

— Vamos a conformar una secretaria técnica, ya no un director deportivo, va a ser una mesa de fútbol integrada entre tres y cinco personas que van a ser ex jugadores, con los que ya hablamos. Entendemos que la figura del director deportivo, con quien trabajamos con Mauro Cetto y el Mono Gordillo, hombres de las casa, se termina desgastando con el tiempo. La creación de la Secretaría es para tratar de achicar el margen de error, de algunos jugadores que hemos traído y nos hemos equivocado. Pero lo tenemos que achicar, ya lo veníamos trabajando, ya tenemos los nombres, como del DT, la idea es que Tevez pueda continuar.

— En los últimos mercados de pase fueron varios los juveniles que, después de sumar minutos en Primera, fueron vendidos. ¿Cuál es el proyecto con las divisiones inferiores?

— El trabajo de inferiores ha sido altamente satisfactorio. Volvimos a ser ejemplo a nivel nacional con las inferiores. Hoy la captación de los chicos está en las babys, caso Tanlongo o Buonanotte. En el 90 por ciento de los casos la captación se hace en los más chiquitos. Nosotros somos el único club del interior que nuestras líneas infantiles están jugando en AFA. Eso fue hace 3 años, gracias a la gran relación que tiene Central con AFA. También nos permitieron poder llevar la localía a Arroyo Seco, ya que antes lo hacíamos en Campana. Central hoy es, además, el club que junto a Lanús provee más chicos a la sub 15, sub 17 y sub 20. Tenemos una camada de inferiores ya en primera división con más de 20 partidos jugados.

— Durante el último mandato el fútbol femenino ha crecido muchísimo, ¿Cuál es el objetivo que se viene?

— Primero quiero destacar el trabajo de Carla Facchiano, que es candidata a vicepresidenta segunda, que es quien llevo adelante todo el fútbol femenino. Todo comienza a partir de que entendíamos que Central tenía que estar posicionándose, veníamos trabajando en Rosarina. El presidente de AFA quería darle importancia, ya que Infantino bajaba la orden desde Fifa. Como club más grande del interior tenía que tener un equipo en Primera División, a partir de ahí por la excelente relación y amistad que me une con Chiqui (NdR: Claudio Tapia), surge la posibilidad de formarlo y podemos armarlo y entrar directamente en Primera, lógicamente tuvimos algunos problemas en Buenos Aires que fueron subsanados y empezamos a participar. Hoy Central invierte, le da suma importancia, sus categorías inferiores que se están formando para lograr el producto máximo en cuanto al rendimiento, desde chiquitas y se hace en Cosecha. Tenemos, además, el orgullo de ser el único club que le ganó a Boca, por ejemplo, en la Copa Federal. Creo que en eso le hemos dado la madurez que se necesitaba, hacer entender que las mujeres habían ganado sus propios lugares y derechos a tener ese espacio y a empezar a desarrollarlo. Lógicamente estamos un peldaño más debajo de clubes como Boca, River, San Lorenzo, pero crecimos mucho. Creo que en los próximos años vamos a crecer mucho más y el objetivo es poder participar de la Copa Libertadores, obviamente el sueño es poder ganarla.

— ¿Y cuál es la planificación en relación a los deporte amateur?

— Central es un club de fútbol, pero que tiene una vida social que es muy importante. Es un orgullo ver a todos los chicos que compiten y representan a nuestra camiseta. Central es fútbol, pero no sólo eso, esa es mi mirada. Somos todos, desde fútbol profesional, que lo vivimos con mucha pasión, pero también es deporte amateur, área social, nuestros predios. Cuando asumimos no había más de 16 deportes y nuestros profesores tenían cerca de 5 meses de atraso salarial. Hoy tenemos más de 25 disciplinas, más de 2000 atletas y todos los profes están con el sueldo al día. Crecimos mucho y en muchas disciplinas, como por ejemplo en Hockey, tal es así que hicimos la cancha de césped sintético en el primer mandato. El Secretariado de Deportes viene trabajando muy bien y la idea es seguir por ese camino y mejorarlo. Ascendimos en hockey, básquet y en futsal competimos en AFA, recuperamos esa plaza y salimos subcampeones. Ese es el camino que elegimos y por el que vamos a continuar.