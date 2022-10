Ricardo Carloni: “Carlos Tevez va a continuar en Central”

“Carlos Tevez va a continuar en Central”. La confirmación llego de parte de Ricardo Carloni, presidente en ejercicio de la entidad de Arroyito, quien de esa manera despejó las dudas que había generado hace algunas semanas el propio Tevez sobre si seguiría en el cargo. Además de entregar certezas respecto del futuro laboral del Apache, Carloni reconoció que ya trabajan en el mercado de pases, aunque prefirió no dar nombres de posibles refuerzos que ya estarían contactando.

En diálogo con el programa televisivo Sello de Fútbol, que se emite todos los jueves en la noche por la señal Somos Rosario de Cablevisión, el titular canalla también aceptó que hay necesidad de vender algún jugador. Y que en ese sentido trabajan sobre una nueva oferta que recibieron del Brighton de Inglaterra, que volvió a la carga por el pase de Facundo Buonanotte. Y que también cuentan sobre la mesa con propuestas de clubes del exterior interesados en Alejo Véliz y Gino Infantino.

Además, Carloni admitió que, de los jugadores cuyos préstamos terminan a fin de año, el que más inetresa renovar a Carlos Tevez es Walter Montoya, con quien se sentarían a charlar en breve sobre el tema. Y también confirmó que se presentará como candidato a presidente representando al oficialismo en los comicios programados para el próximo 18 de diciembre.

“Tevez va a continuar”, dijo Carloni sobre el futuro del DT canalla, algo que hasta ahora se desconocía. Es que el mismo Tevez había anunciado que definiría su fturo una vez finalizado el torneo, algo que sucederá el próximo lunes después de que Central juegue con Colón en el Gigante. Pero Carloni ya adelantó la decisión de Carlitos.

“Estoy convencido que lo mejor para Central es apostar a la continuidad de Tevez”, planteó Carloni. Y recordó que “se apostó a un proyecto con juveniles y eso está a la vista”. Y a la hora de calificar al entrenador, el presidente canalla no dudó: “Tevez es ganador”. “Cuando llegó al club encontró un equipo que tuvo que levantar, los jugadores estaban con el ánimo bajo y tuvo que levantarlos; luego de ganarle el Clásico a Newell’s creo que hubo un cambio, aunque los resultados no siempre se dieron”, dijo.

Luego, consultado sobre el armado del plantel para la próxima temporada, Carloni confió: “Estamos trabajando en el mercado de pases con algunos nombres que nos dio Carlos y estoy seguro que vamos a estar peleando el campeonato que viene”. “Vamos a reforzar todas las líneas salvo el arco; creo que va a haber una renovación, hay muchos contratos que vencen, y queremos que los que se sumen estén antes del 4 de enero cuando arranque la pretemporada”, explicó. Y anunció también que “los que vengan serán jugadores de experiencia porque los juveniles ya los tenemos”.

Profundizando el tema refuerzos, y aunque dejó en claro su intención de “no quiero dar nombres”, Carloni fue requerido sobre si es cierta la chance de sumar a Ricardo Centurión, posibilidad de la que se habla en el Mundo Central desde hace varios días. “Centurión es un jugador que estuvo cerca de venir en otro mercado, pero hoy no hay nada; a mí me gusta mucho, pero hay que analizar otras cosas que suceden con él, no se trata sólo de si juega bien”, señaló.

Más tarde, y en relación a varios futbolistas que terminan su vícnulo a préstamo con Central el próximo 31 de diciembre, Carloni aceptó que es prioridad conseguir la continuidad de Walter Montoya. “Vamos a sentarnos con Walter (Montoya) para renovar, Carlos lo quiere y se estaba adaptando a un puesto donde estaba rindiendo”, señaló el presidente en ejercicio.

En la continuidad de la charla, Carloni respondió sobre la situación de Facundo Buonanotte, principal candidato a ser transferido. “Por Buonanotte, se está trabajando en una propuesta que llegó de Brighton de Inglaterra; esperaremos la mejor oferta que tengamos y ahí analizaremos qué hacer”, apuntó el máximo dirigente canalla. Y de inmediato se quejó: “En varios lugares dijeron que Buonanotte estaba vendido, lo mismo de Veliz y no era verdad, como muchas otras cosas; no está vendido ningún jugador, aunque es cierto que necesitamos una venta para equilibrar”.

Y de inmediato se refirió a parte de la coyuntura económica del club que obligaría hoy a esa venta. “Al 30 de octubre, que era la primera fecha para las elecciones, nosotros llegábamos bien, con lo justo, pero no teníamos que vender; ahora nos corrieron la fecha de elecciones y la situación cambia, por eso hay que vender un jugador”, contó Carloni. Y reconoció que “es difícil gestionar con incertidumbre, sin saber fecha de elecciones, sin saber qué torneo vamos a jugar la temporada que viene”.

Según la mirada de Carloni, “necesitamos una venta, no sólo para incorporar, sino también para equilibrar; cuando no se vende un jugador las finanzas se complican”. Y también aceptó que, además de la propuesta que recibieron por Buonanotte, “hay oferta por Veliz del exterior, y también algo por Infantino”. Y se jactó de haber valorizado a los jugadores jóvenes del club: “Nosotros dejamos un plantel de 30 millones de dólares”.

Por último, Carloni aseguró su participación como candidato a presidente por el oficialismo en los próximos comicios del 18 de diciembre. “Me voy a presentar en las elecciones, ya se sabrá la gente que me acompañará”, dijo. Y terminó reconociendo que su vínculo con muchos hinchas de Central hoy no es el mejor. “Cómo no se va a enojar la gente conmigo si terminamos últimos en el torneo pasado y ahora recién nos estamos acomodando; yo también me enojo con eso, pero el año que viene vamos a pelear el campeonato, con Tevez y conmigo”.