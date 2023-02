Revuelo por promoción de Uber para sumar taxistas en Rosario

La empresa Uber lanzó recientemente una promoción para los taxistas rosarinos, incluyendo premios para que se sumen a la aplicación. Rápidamente reaccionó el Sindicato de Peones de Taxis (SPT) de Rosario señalando en voz de su titular, Horacio Yanotti que “no hay que perder el tiempo con esas cosas”, sino más bien, concentrarse en “mejorar el servicio de taxis” en la ciudad.

Ahora bien, a través de una publicidad, la aplicación les ofrece a los taxistas registrarse en la plataforma y tratar de completar los 50 viajes antes del 31de marzo. Para quien lo consiga, la empresa promete un pago de 100 mil pesos. Además, aseguran que a aquellos que logren sumar choferes al sistema, les pagarán 50 mil pesos por cada uno que se inscriba.

El comunicado, firmado por Eli Frías, responsable regional de operaciones de Uber para Argentina, Paraguay y Uruguay, despertó gran revuelo entre los taxistas.

En esa línea Yanotti aseguró que para quiénes conocen desde adentro el transporte público, “parece una burla. Con esto se está demostrando que Uber, a nivel prestación de servicio en forma privada, fracasó por eso ahora están recurriendo a la actividad legal que es el taxi”, remarcó.

En ese sentido, el dirigente gremial se preguntó de qué forma pagaría Uber los montos prometidos, ya que “Uber no está permitido en Rosario, y acá no hay oficina, no hay responsables, ni agencia, ni nada”. Asimismo afirmó que es poco probable que un taxista que ya viene de una actividad tradicional y legal, se vaya a sumar a esto sabiendo que corren el riesgo de perder la licencia. “No sería negocio para nadie”.

Yanotti también remarcó que “esto no es nuevo” y que Uber hace años que está tratando de ganar el mercado en Rosario como lo ha hecho en Buenos Aires. “La verdad que aquí no han podido, yo creo que los taxistas hemos aprendido de los errores que se cometieron en Buenos Aires, los servicios se han “agiornado” y los radio taxis tienen muy buenas aplicaciones, que funcionan muy bien, y eso no permite que Uber tenga otro desarrollo”, completó.

Por último, el titular de los choferes taxistas aseguró que no hay que perder tiempo con esas cosas y afirmó que “los choferes y peones tenemos que poner la energía en mejorar”.

“La gente tiene que tener en cuenta las experiencias de otros países, Uber te copa el mercado y después te cobran lo que quieren. No es la tarifa regulada como está ahora, el transporte público tiene que ser una cosa seria, con tarifas, con horarios, con funcionamiento regulado”.