Figuras del arco político salieron este martes al cruce de los dichos de Lucas Luna y Verónica Sikora, dirigentes de La Libertad Avanza, el espacio que comanda Javier Milei, que tuvieron palabras discriminatorias contra Franco Rinaldi y Milagros Juez, la hija de Luis Juez, que padece parálisis cerebral.

Lamento y repudio los dichos de Lucas Luna. Argentina necesita una dirigencia que siente las bases de la tolerancia y el respeto mutuo entre los ciudadanos, y no que use la discriminación como forma de hacer política.

Mi solidaridad con Franco Rinaldi. — Sergio Massa (@SergioMassa) June 28, 2023

El ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, el jefe de Gobierno y precandidato presidencial, Horacio Rodríguez Larreta, y los precandidatos a jefe de Gobierno Jorge Macri y Leandro Santoro, fueron algunos de los funcionarios que repudiaron las palabras de los libertarios.

El primero de los casos tuvo lugar en la Ciudad. Su protagonista fue Lucas Luna, precandidato a integrar el Parlasur por el espacio de Javier Milei, quien debió renunciar a su postulación luego de sus dichos contra Rinaldi, que obtuvieron gran repercusión en redes sociales y medios, y que le valieron un amplio de repudio en general. “Nadie quiere votar a un discapacitado”, había dicho.

El segundo caso, en tanto, ocurrió en Córdoba, donde la candidata a intendenta de la capital provincial por La Libertad Avanza, Verónica Sikora, dijo de Juez: “Cualquier padre que tenga un hijo discapacitado o un bebe. Me refiero a una persona que no se valga por sí misma, que necesite la asistencia permanente. No va a votar con el hijo, mostrando ahí… no sé. Es como muy bajo. Muy bajo”.

Lamento las palabras discriminatorias del candidato Libertario, Lucas Luna, hacia Franco Rinaldi candidato del PRO. Exceden la política y lesionan valores de una sociedad plural e integradora. Su falta de empatía le impiden ver el dolor y sufrimiento que puede causar a otros. pic.twitter.com/xAMy6iVn2c — Wado de Pedro 🇦🇷 (@wadodecorrido) June 27, 2023

Repudio del arco político

Dentro de las voces que lo cruzaron estuvo la de De Pedro. “Lamento las palabras discriminatorias del candidato Libertario, Lucas Luna, hacia Franco Rinaldi candidato del PRO”, tuiteó el funcionario.

Acto seguido, consideró que los dichos de Luna “exceden la política y lesionan valores de una sociedad plural e integradora. Su falta de empatía le impiden ver el dolor y sufrimiento que puede causar a otros”.

Por su parte, Rodríguez Larreta tuiteó: “Repudio absolutamente los dichos discriminatorios de los candidatos de La Libertad Avanza contra Franco Rinaldi y Milagros, la hija de Luis Juez”.

“Trabajamos día a día para poder construir una sociedad más inclusiva, plural y empática. No vamos a dar lugar a las ofensas y a las bajezas, y mucho menos si es para conseguir un voto más. Todo mi apoyo a Franco y a Milagros y su familia”, dijo el alcalde porteño.

“¿Que carajo les pasa a los candidatos de Milei con las personas con discapacidad? No se puede creer! ¿Cómo pueden ofender así a la gente? No opinan así por ser de derecha, lo hacen por ser malas personas. Mi solidaridad con Franco Rinaldi con la familia de Luis Juez”, repudió, por su parte, Leandro Santoro.

¿Que carajo les pasa a los candidatos de Milei con las personas con discapacidad?

No se puede creer! ¿Como pueden ofender así a la gente?

No opinan así por ser de derecha, lo hacen por ser malas personas.

Mi solidaridad con @FrancoVRinaldi y con la familia de @ljuez — Leandro Santoro (@SantoroLeandro) June 27, 2023

Jorge Macri, a su turno, dijo: “Absolutamente nada justifica la discriminación. Repudio enfáticamente los comentarios hechos y celebro la renuncia del precandidato de la Libertad Avanza. La Argentina que queremos construir no es por ahí. Todo mi apoyo a Franco Rinaldi, una gran persona con la que vamos a llevar a la Ciudad más allá”.

Declaraciones de Luna y respuesta de Franco Rinaldi

Las declaraciones del dirigente liberal se dieron en el marco de un space de Twitter, una suerte de foro abierto, donde distintos usuarios intercambian opiniones por audio. Fue en ese marco que afirmó: “Nadie votaría jamás, y esto lo digo con toda la buena leche del mundo, nadie quiere votar a un discapacitado. Y lo digo con respeto y sin mala leche”.

Rápidamente los moderadores lo repudiaron, pero Luna ya había hablado. Sus palabras incluso generaron la salida de la conversación de Carlos Maslatón, quien participaba de la discusión.

Tras la viralización del hecho, el propio Franco Rinaldi hizo un descargo: “Rechazo profundo a las declaraciones del usuario Sagaz, que entiendo se llama Lucas Luna y es precandidato al Parlasur por el partido de Milei. El tono de sus dichos me generó mucha pena y sus afirmaciones que considero sinceras, pese a cierta socarronería, son incorrectas”, respondió el politólogo.

Rechazo profundo a las declaraciones del usuario Sagaz, que entiendo se llama Lucas Luna y es precandidato al parlasur por el partido de Milei. El tono de sus dichos me generó mucha pena y sus afirmaciones que considero sinceras, pese a cierta socarronería, son incorrectas — Franco Rinaldi (@FrancoVRinaldi) June 27, 2023

En un hilo de Twitter, el dirigente del PRO contestó que “las cualidades o requisitos para representar, legislar, gestionar y gobernar son independientes de la discapacidad. Todavía más: la capacidad de inspirar y movilizar voluntades de personas yendo a votarte conviven perfectamente con casi cualquier tipo de discapacidad”.

“Las cualidades para ser votable, en síntesis, van por otro andarivel que el de la discapacidad o no discapacidad. Nadie es votado por su discapacidad pero tampoco deja de serlo”, consideró Rinaldi.

Y cerró: “Con perdón de la pedantería, además, creo que soy una buena prueba de que una persona con discapacidad puede ser tremendamente elegible y eventualmente muy votada. Dicho esto, estoy en contra de toda cancelación o censura a la libertad de expresión. Cheers!”.

Discriminación contra la hija de Luis Juez

En Córdoba, en tanto, se vivió una situación similar. Todo comenzó cuando la abogada liberal y candidata a intendenta de la ciudad de Córdoba Verónica Sikora disparó contra Luis Juez, quien llevó a su hija Milagros, que padece parálisis cerebral, a votar en las en las elecciones del domingo.

En un video, Sikora admitió no conocer a Juez personalmente y no tener nada en contra de él. Luego, afirmó: “Cualquier padre que tenga un hijo discapacitado o un bebe. Me refiero a una persona que no se valga por sí misma, que necesite la asistencia permanente. No va a votar con el hijo, mostrando ahí… no sé. Es como muy bajo. Muy bajo”.

Las palabras de la letrada libertaria llegaron a oídos del dirigente de Juntos por el Cambio, que en un video junto a su mujer y a su hija le respondió en las redes sociales.

“Hola, Vero, ¿cómo te va? Nosotros no te conocemos. Te la presentamos, ella es Milagros, nuestra hija. Estamos orgullosos de ella como de Martín y de Agustina, que también son nuestros hijos”, comienza la grabación.

A continuación, Juez dice: “El domingo la Mili cumplió con un sueño: es la primera vez, con 22 años, que figuraba en el padrón. Fue su primer voto, por eso fuimos todos, terriblemente orgullosos, para que pudiera votar; para que pudiera ejercer su derecho constitucional a elegir y a ser elegida”.

“Vos, que vas a ser candidata, sabés o tenés que saber que es un derecho que tienen todos los ciudadanos. Milagros tenía que estar en la escuela votando, no escondida acá en la casa, como vos proponés. Nosotros nos sentimos muy orgulloso de ella y te lo queremos decir en este videito. Estamos muy orgullosos de nuestros hijos”, agrega el abogado.

Y, por último, cierra: “Nosotros no tenemos nada que esconder. Al contrario: lo exhibimos con altísimo orgullo porque son nuestros hijos. Y ella, en particular, es el motivo de nuestra vida. Te mandamos este video, te deseamos la mejor de la suerte y ojalá Dios te dé la tranquilidad para que mañana te sepas expresar de otra manera. No sé lo que hiciste o no, pero nos lastimaste, nos ofendiste e innecesariamente a ella la agraviaste”.

Hola, @veronica_sikora. Estamos muy orgullosos de todos nuestros hijos, no tenemos nada que esconder. pic.twitter.com/LLbi8dykdj — Luis Juez (@ljuez) June 27, 2023

Las disculpas de Verónica Sikora

Luego de que se difundieran sus palabras, Verónica Sikora pidió disculpas públicamente. “Viendo el dolor que causé con el recorte que se hizo, quiero pedir mi más sinceras disculpas al Dr. Juez, a su familia, a su hija y a todo aquel que se sintió ofendido”, dijo en un video en Twitter.

“Nunca quise discriminar a nadie, jamás lo haría. Lo que hice fue dar una visión, una opinión, lo que yo creo. No estoy de acuerdo con exponer algunas cuestiones de la vida personal en la política, a eso me estaba refiriendo en el video entero, que dura un montón”, agregó, y cerró: “Pido disculpas de corazón. Lamento mucho los dichos”.