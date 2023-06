Regatas apabulló a Atalaya y sigue en la cima del certamen femenino

Regatas de San Nicolás derrotó en la noche del jueves a Atalaya como visitante por 93 a 29 y se mantiene como puntero del certamen rosarino de primera división, en el que se postergaron los otros tres duelos previstos para la fecha 12.

Las nicoleñas dejaron en evidencia su gran momento de juego para derrotar a las chicas del Azul, que marchan en el último lugar de la tabla. Roberta Perazo fue la máxima anotadora de las visitantes con 28 puntos, mientras que Guadalupe Almozni hizo 16 y Celeste Alfaro 13. Para las dueñas de casa hizo 10 Sofía Stiechr y 8 Merari Utrera.

Los otros tres partidos programados para la noche de jueves se postergaron por diferentes razones, aunque en la programación de la Rosarina ni en sus redes oficiales esto nunca se informó, lo que torna muy complicado poder colaborar con la difusión, ya que directamente hay que adivinar si lo que figura en el sitio oficial se cumplirá o no.

Ellos eran Temperley vs. Talleres de Villa Gobernador Gálvez, Unión de Arroyo Seco vs. Central y Ben Hur vs. Maciel.

Tabla Femenino

Regatas 10-1

Temperley 8-2

Ben Hur 7-2

Talleres 6-3

Maciel 6-3

Central 2-7

Náutico 2-7

Unión 2-7

Atalaya 0-11

GOLEO

ATALAYA 29: Dutari 0, Masetro 0, Riveros 5, Fortugno 2, Veratrini 2, Fernández 2, Utrera 8, Bazán 0, Bartel 0, Stiechr 10, Mannino. DT: Marcelo Sandoval.

REGATAS SN 93: Tosello, 0, Saez 11, Saludas 1, Alfaro 13, Almozni 16, A. Perazo 6, Molina 3, Rébola 10, R. Perazo 28, Valle 5. DT: Jorge Acosta.