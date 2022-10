Recta final en el Torneo del Interior, Duendes y Jockey Club juegan de local, GER visita a Curne

Recta final en el Torneo del Interior: hoy se disputará la quinta fecha del certamen organizado por la Unión Argentina, en el que los equipos rosarinos son protagonistas. Tanto en el nivel A como en el B, el kick off será desde las 15.30. De locales juegan: Duendes y Jockey Club, mientras que GER y Old Resian lo harán de visitantes.

En el TDI “A”, tras finalizar la cuarta fecha, sólo dos equipos aún conservan el invicto: Duendes y Huirapuca, ya que la derrota de Universitario de Tucumán el pasado sábado ante Jockey Club Rosario lo sacó de esa lista de privilegiados.

La zona 1 es la que más paridad tiene con respecto a las otras tres del campeonato, dado que sólo 3 puntos separan al tercero y al cuarto del segundo: en ese grupo se encuentra GER, campeón del Litoral.

La quinta fecha del TDI “A” tendrá la siguiente programación: zona 1: Curne vs. GER, árbitro: Juan M. López (Córdoba) y Los Tarcos vs. Jockey (Villa María), árbitro: Emanuel Vergara (Alto Valle); zona 2: Jockey Club (Rosario) vs. Teqüe, árbitro: Juan B. Zubieta (Corrientes) y La Tablada vs. Universitario de Tucumán, árbitro: Federico Solari (Corrientes); zona 3: Duendes vs. Jockey Club (Córdoba), árbitro: Facundo Gorla (Santa Fe) y Santa Fe Rugby vs. Tucumán Rugby, árbitro: Gastón Roge (Mar del Plata), siendo el único encuentro que comience a las 14.30; zona 4: Urú Curé vs. Estudiantes (Paraná), árbitro: Juan M. Martínez (Cuyo) y Mar del Plata RC vs. Huirapuca, árbitro: Damián Schneider (Rosario).

Las posiciones del TDI “A” son las siguientes: Zona 1: GER 14, Los Tarcos 10, Curne y Jockey (Villa María) 7; Zona 2: La Tablada 15, Universitario (T) 12, Jockey (Rosario) y Teqüe 5; Zona 3: Duendes 14, Santa Fe RC 11, Jockey (Cba) y Tucumán Rugby 5 y Zona 4: Huirapuca 16, Estudiantes 15, Urú Curé 6 y Mar del Plata 1.

En el Torneo del Interior B, siguen liderando Old Resian (invicto), Córdoba Athletic, Tala y Marista RC. De todos modos, nada está definido, las zonas 5 y 6 reflejan un panorama muy parejo y disputado y hay varios equipos luchando por el segundo puesto, que los depositaría en la próxima fase.

La quinta fecha del TDI “B” tendrá la siguiente programación y todos los encuentros comenzaran a las 15.30: Zona 5: Crai vs. Tucumán Lawn Tennis, árbitro: Santiago Bevaqua (Bahía Blanca) y Natación y Gimnasia vs. Old Resian, árbitro: Agustín Godoy (Salta); Zona 6: Córdoba Athletic vs. Sporting MdP, árbitro: Federico Longobardi (Rosario) y Old Lions vs. Sportiva (Bahía Blanca), árbitro: Pedro López Vildoza (Tucumán); Zona 7: Liceo (Mendoza) vs. Tala, árbitro: Agustín Suárez Silva (Rosario) y Taragüy RC vs. Marista, árbitro: Juan Pablo Chumbita (Córdoba) y Zona 8: Aranduroga vs. Los Tordos, árbitro: Luca Solda (Urba) y Deportivo Portugués vs. Los Cardos (Partido postergado para el sábado 22 de octubre).

Las posiciones del TDI “B” son las siguientes: Zona 5: Old Resian 18, Natación y Gimnasia 10, Tucumán Lawn Tennis 9 y Crai 1; Zona 6: Córdoba Athletic 18, Sporting MdP y Old Lions 8 y Sociedad Sportiva BB 1; Zona 7: Tala 19, Liceo (Mendoza) 15, Los Cardos 5 y Dep. Portugués 0 y Zona 8: Marista 20, Los Tordos 15, Taragüy 5 y Aranduroga 0.

Las formaciones rosarinas

Para visitar a Curne en Resistencia, GER presentará el siguiente equipo: Joaquín Horcada, Ignacio Palillo, Franco Palillo, Joaquín Ferreya, Ramiro Guraya, Marco Gentili, Santiago Kerckhaert, Ignacio Villegas Torra, Luciano Fasoletti, Ramiro Picotto (c), Mateo Nieto, Andrés Speziali, Manuel Covella, Tomás Morales Raffe y Gerónimo Galli, en tanto los suplentes: Marcos Acosta, Juan Manuel De Torres, Nicolás Silva, Santiago Rebori, Agustín Munini, Lucio Cucchiara, Álvaro Morenza y Magín Gallay.

Jockey Club Rosario, jugará de local ante el campeón de Cuyo: Teqüe, con la siguiente formación: Franco Manavella, Alejo Pereira Tauzy, Mauricio Carignano Olaeta, Francisco Brasca, Nicanor Minoldo, Máximo Oliveros, Manuel Santi, Sebastián Binner, Facundo Saad, Juan Albertengo, Ignacio Vergara Oroño, Gonzalo Crespi Foster, Gonzalo Prunotto, Santiago Werkalec y Tobías Garo. Mientras los reservas serán: Guido Cella, Carlos Berretta, Kyan Collins, Guillermo Juaristi, Emiliano Ferrari, Nicolás Vergallo, Juan Bautista Baronio y Fermín Vergara Oroño.

En Las Delicias, Duendes líder de la zona 3, será local ante el campeón cordobés: Jockey Club de Córdoba. Entonces el fantasma rosarino formará con: Felipe Arregui, Bernardo Lis, Federico Bautista, Lorenzo Colidio, Pedro Rubiolo, Nicolás Sánchez Gómez, Giuliano Bufarinni, Matías Landi, Pedro Imhoff, Valentino Dicapua, Juan Rapuzzi (c), Guido Chesini, Francisco Diez, Martín Pellegrino y Joaquín Brogliatti. Y los suplentes: Mateo Negroni, Francisco Angaroni, Federico Rodríguez, Rafael Gietz, Jeremías Delmastro, Santiago Araujo, Patricio Rodríguez Vidal y Juan Ignacio Araujo.

Por el TDI “B”, Old Resian visita a Natación y Gimnasia en Tucumán, para continuar por la senda del triunfo, Gastón Conde dispuso la siguiente formación: Rodrigo Correa, Santino Crivello, Emiliano Coria, Franco Lo Nostro, Santiago Torroba, Gianfranco Speciale, Agustín Vaisman, Mateo Senor, Nazareno Valentini, Alejo Córdoba, Nahuel Romero, Maximiliano Grossi, Manuel Scarampi, Tomás Echevarne y Mateo Farías.