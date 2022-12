Récord de dólares de argentinos “bajo el colchón”: cuánto creció el ahorro fuera del sistema

La búsqueda de cobertura del argentino frente a la sistemática depreciación de su moneda ha llevado a la sociedad hacia el dólar. Pero tras la crisis de 2001, esa desconfianza se extendió al sistema financiero y no parece mostrar signos de recuperación, por más que la liquidez en dólares de los bancos se encuentre en máximos históricos.

En ese contexto se explica por qué los montos que se mantienen fuera del sistema no detienen su ascenso y rompen récord tras récord. Según reflejó el Indec en las últimas horas, a través de su último informe de Balanza de Pagos, posición de inversión internacional y deuda externa, los argentinos tenían al cierre del tercer trimestre de este año u$s 261.490 millones “bajo el colchón”.

Son unos u$s 9.335 millones más (3,7%) que los u$s 252.156 que se calcula que tenían fuera del sistema un año atrás y un 47,4% más que los u$s 177.390 millones que tenían cinco años antes, al cierre del tercer trimestre de 2017.

Cuántos dólares tienen los argentinos “bajo el colchón”

Según publica Bloomberg, el incremento de los dólares de argentinos fuera del sistema lejos está de ser novedoso. De hecho, en los últimos años, se observa una desaceleración. O al menos esto es lo que calcula el Gobierno.

Tras haber trepado a un ritmo promedio de 15% anual durante 2018 y 2019, el stock de dólares que el Gobierno estima que tienen los argentinos fuera del sistema financiero se habría desacelerado a niveles apenas superiores al 3% anual desde 2020.

Esa cantidad de dólares que el Gobierno calcula que tienen los argentinos fuera del sistema pasó de u$s 240.198 millones al cierre de 2019 a u$s 248.358 millones a fines de 2020, a u$s 254.961 millones al cierre de 2021 y a u$s 261.490 millones en septiembre de 2022, último dato disponible.

Durante los primeros tres años de gestión de Alberto Fernández, por lo tanto, estos dólares fuera del sistema habrían crecido unos u$s 20.000 millones, un 8,9%. Dicho monto es inferior a los u$s 31.493 millones que el Indec calculó que se incrementaron en 2019 y a los u$s 26.972 que habrían crecido en 2018.

Los años del cepo

Esta dinámica podría explicarse por distintos factores. En primer lugar, por el cepo cambiario que se ha ido endureciendo desde que fue reimplementado, en septiembre de 2019. Andrés Reschini, de F2 Soluciones Financieras, señala precisamente que la desaceleración se explica por la existencia de las restricciones cambiarias, que limitan la compra de divisas por parte de los ahorristas.

De no existir el cepo cambiario, con todas las personas teniendo acceso al mercado de cambios, indica, otra sería la realidad.

Otro de los factores que podrían explicar el por qué de esta desaceleración es la pérdida de la capacidad de ahorro que ha experimentado la sociedad argentina en los últimos años.

Hacia agosto de 2019, el salario promedio de los trabajadores del sector privado en la Argentina era de $46.150, equivalentes a u$s 844 al tipo de cambio oficial y a u$s 856 al financiero. Tres años después, para agosto de 2022 -último dato disponible- esos salarios promedio se ubicaban en 167.265 pesos, unos u$s 570 medidos al dólar contado con liquidación.

¿Solo un 40% en Estados Unidos?

Dado que el Gobierno estima que los argentinos tendrían u$s 261.490 millones “bajo el colchón”, puede inferirse que menos de un 40% de ese monto estaría en Estados Unidos. Es que hace algunas semanas, cuando se anunció la firma del acuerdo FATCA con ese país, desde el equipo económico apuntaron que el tratado permitiría detectar una suma cercana a u$s 100.000 millones no declarados que tendrían los argentinos en Estados Unidos. Por lo tanto, un 38,2% de esos u$s 261.490 millones correspondería a dólares no declarados en el país del norte.