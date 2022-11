Reclamo: vivienda digna para las familias de la toma en calle Magaldi

Contaron que hace más de un año llegaron a un acuerdo con la provincia y se firmó un acta donde se determinó el traslado desde el predio de barrio Gráfico de las familias a terrenos con servicios, lo que no ocurrió; ahora decidieron ir a Gobernación y reclamar el cumplimiento

Hace más de un año, unas 113 familias luchan por el derecho a una vivienda digna. Reclaman el reconocimiento del derecho a la tierra y el cumplimiento de un acuerdo al que arribaron con la provincia para su traslado a terrenos con servicios. Ahora resolvieron cortar la calle frente a Gobernación, en pleno Santa Fe y Dorrego y reclamar por el derecho a la tierra para ellos y sus familias.

El predio está ubicado en Magaldi y Benteveo en barrio Gráfico. El lugar es privado pero está abandonado hace años, contaron. Los vecinos limpiaron el lugar que se había convertido en un basural y se asentaron allí.

Las familias están organizadas en asamblea, desde hace un año tienen un acta firmada que dice que pueden trasladarse a terrenos con servicios como luz, agua, cloacas. “Estamos hace más de dos años esperando este derecho elemental a la tierra. Pero el Estado sigue sin responder”, explicaron.

“Perotti es responsable de que aún no podamos tener una vivienda digna, porque no nos responden, no nos escuchan, aún sabiendo que nuestro reclamo es un DERECHO HUMANO”.

Los manifestantes cortaron la calle y decidieron hacer un acampe en protesta por el incumplimiento del acuerdo al que llegaron con la provincia.

“No podemos seguir a la espera de que los responsables de la Provincia, los funcionarios de (Omar) Perotti habiliten las obras de servicios para poder trasladarnos, tal cual como se comprometieron hace más de un año. Es responsabilidad del Estado y los gobiernos que vivamos bajo agua cada vez que llueve, que no tengamos condiciones dignas para vivir. Están faltando a un derecho humano elemental que deberían cumplir todas las familias, más aún quiénes no tenemos ingresos”.