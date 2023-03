Reclamo a la EPE para que indemnice a los damnificados por los cortes de luz en plena ola de calor

El pasado miércoles el diputado provincial Ariel Bermúdez (CREO) elevó un petitorio para que la EPE indemnice a usuarios y usuarias de Rosario por los reiterados y extensos cortes de luz sufridos durante la agobiante ola de calor que azotó a la región durante marzo.

Bermúdez expresó que “miles de vecinos y vecinas de Rosario estuvieron sin servicio eléctrico mientras la ciudad estaba bajo alertas por altas temperaturas, con máximas que pasaron los 38° y sensaciones térmicas que llegaron a tocar los 42 grados. Esto sucedió durante varios días y en distintos puntos de la ciudad, afectando a personas enfermas, mayores, comerciantes que no tuvieron acceso a un servicio que era indispensable en ese contexto y por el cuál realizaron numerosos reclamos”.

“En muchos casos se sumó la falta de otro servicio esencial como el agua potable por falta de electricidad en zonas de bombeo”, sostuvo y agregó: “Esta situación se repite año tras año y las excusas son siempre las mismas. Es momento de que los responsables den las explicaciones correspondientes y se hagan cargo del daño que esto significó para quienes dependen de su servicio, no sólo por los cortes totales del suministro sino también por los incontables registros de baja tensión”.

Por último, el diputado de CREO hizo foco en la falta de inversiones: “Tenemos unas de las tarifas más altas de Argentina, con un pésimo servicio en todos los sentidos: no hay infraestructura acorde, no hay respuestas reales a los reclamos, no hay previsibilidad ni tampoco informes detallados de acceso público”.

“Exigimos que en defensa de los derechos del consumidor, la EPE brinde explicaciones sobre la respuesta a la demanda energética en las últimas semanas y se haga cargo del resarcimiento a personas damnificadas”, reclamó Bermúdez.