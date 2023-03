Reapareció Traferri: “Vamos a demostrar que Schiappa Pietra y Edery con Sain armaban carpetas”

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe realiza este miércoles 15 de marzo el acto formal de apertura del año judicial 2023. La tradicional ceremonia este vez no contó con la presencia del gobernador, Omar Perotti, y en su representación concurrió la vice, Alejandra Rodenas.

El acto fue encabezado por el presidente de la Corte Suprema, Daniel Erbetta, acompañado por los ministros Roberto Falistocco, Eduardo Spuler, Rafael Gutiérrez, María Angélica Gastaldi y Mario Netri. También asistió el Procurador General, Jorge Barraguirre, entre otros representantes institucionales.

En ese marco fue que hizo su presencia el senador Armando Traferri, cuyo nombre volvió a la palestra ayer con una resolución judicial: el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, recomendó a la Corte Suprema que evalúe la queja de los fiscales provinciales que hasta el momento no han podido imputar al senador del departamento San Lorenzo como organizador de una asociación ilícita, protegido por los fueros que la otorga la Constitución de Santa Fe.



Este miércoles, antes del acto, Traferri afirmó sobre la acusación: “Tendrán que demostrarlo; yo voy a demostrar que mienten, como hace dos años atrás dije que (Marcelo) Sain no era un ministro de Seguridad, sino que era un jefe de inteligencia ilegal que hoy está demostrado con las 21 causas que está imputado”.

Y agregó: “Con el tiempo vamos a demostrar que Luis Schiappa Pietra y Matías Edery eran la parte política que junto con Sain armaban carpetas, perfilamientos de políticos, empresarios, periodistas y políticos. Es todo un plan armado por Sain en contra de dirigentes políticos, empresarios y dueños de medios para condicionar el accionar de cada uno de nosotros”.

Por último, antes de reiterar que se presentará a declarar cuando cambien los fiscales, el senador sostuvo que “después de dos años, para el MPA somos víctimas de espionaje ilegal”.

La respuesta

“Nosotros no nos metemos a cambiar fiscales. He sido sumamente cauteloso a la hora de actuar. Los fiscales que están asignados son los que van a tener que seguir con la investigación. No podemos estar dependiendo de que a una persona que se está persiguiendo le guste o no un fiscal”, sostuvo por su parte Jorge Baclini, jefe de los fiscales provinciales.

Y añadió el fiscal general sobre el dictamen de su par nacional Casal: “Es muy importante. Sabíamos que cuando la causa saliera de la esfera de protección de ciertos lugares de la política y la Justicia se iba a empezar a ver la gravedad de una causa de corrupción. Se dio el primer paso”.

Por su parte, en sintonía con Baclini y acerca del planteo de Traferri de que se presentaría cuando cambiaran a los acusadores, se pronunció Edery: “Son excusas, nadie tiene la posibilidad de elegir, sería un privilegio más”.