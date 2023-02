Realities: la guerra por el rating, fascismo, discriminación y una violación que sale a la luz

Que la guerra por el rating se volvió despiadada y muy desigual en la televisión argentina, ya no hay dudas. Telefé se lleva puesto a eltrece hace 61 meses consecutivos. Según datos de esta semana de Kantar Ibope Media publicados por el sitio television.com.ar, el canal dirigido por Guillermo Pendino obtuvo en enero un rating promedio de casi 10 puntos, con lo que aventajó a la señal del Grupo Clarín que, segunda cómoda desde hace cinco años, se quedó con 5.4 para el primer mes del año.

En esa supuesta guerra del “vale todo” por mover una ficha en el tablero del rating, eltrece estaba convencido que El hotel de los famosos, un reality con casi nada de realidad, grabado y ultraeditado, una especie de Babilonia de mal gusto, con un grupo de personas cuya “fama” es bien discutible, podía convertirse en su salvación, con Tinelli y Mirtha, otrora dueños de los números, retirados de la contienda, y con una programación deslucida, improvisada, desaliñada, y con muy pocos momentos del día de buenos números.

Con una primera edición que funcionó más o menos bien, lo que llevó a la señal que programa Adrián Suar a pensar en la segunda temporada, a Telefé se le ocurrió reflotar Gran Hermano, que desde hace unos meses hace historia en la señal de Viacom con un promedio de 20 puntos de rating mientras se lleva puesto todo a su paso e incluso alimenta el rating de un montón de programas satélite de otros canales que no hablan de otra cosa más que del tanque de Telefé.

Hasta allí podría pensarse que se trata de un escalón más de las reglas del juego de una televisión bastante oscura y pobre que, por los cambios en los consumos derivados de la pandemia, no sabe cómo ni encuentra la forma de recuperar un tiempo de esplendor que se traducía en millones de ganancia derivados de la pauta publicitaria, hoy distribuida de otro modo, con un poder del que presumen los formatos nuevos (y no tan nuevos): el streaming, las multiplataformas y particularmente las redes sociales que de aliadas pueden pasar a ser enemigas de un momento para otro.

Y cuando parecía que el techo era Alfa (Walter Santiago), el insufrible pero funcional participante de Gran Hermano, el más longevo, con sus comentarios prodictadura, derechosos y discriminatorios que van de la homofobia a la gordofobia, entre más, pero al que público “perdona” porque es protagonista de la mayoría de los problemas que se gestan en la casa, con una reciente denuncia de La Fundación por la Paz que presentó un amparo para que sea expulsado, una denuncia concreta por violación que habría acontecido en El hotel de los famosos 2 genera por estas horas un nuevo tembladeral en una arena mediática siempre ávida de un poco más de sangre.

Lo cierto es que luego de que la información se filtrara casi como un chimento la semana pasada, en las últimas horas tomó estado público, a raíz de su judicialización, un caso de supuesto acoso y abuso que habría acontecido dentro del ámbito donde se grabó El hotel de los famosos 2, reality conducido por Pampita y Chino Leunis que hoy transita un cambio de horario en la pantalla de eltrece, sin presencia en el medio hasta esta denuncia.

Flor Moyano, una influencer casi desconocida en el medio hasta esta aparición, denunció al actor y modelo Juan Manuel Martino, relativamente conocido y con un recorrido en el under. La denuncia, cuyo texto recorrió los programas de chimento y espectáculo, donde fue desmenuzada con lujo de detalles y ya tendrá por estas horas su momento en los noticieros, entre más, es por abuso sexual con acceso carnal y las situaciones habrían sido seis.

Al parecer, los hechos acontecieron hace más de dos meses, a instancias de los primeros días de rodaje del reality y cuando se supo de la expulsión de Martino aunque nunca quedaron claros los motivos, lo cual tiñe aún más de escandalosa la situación porque se tapó y ocultó, seguramente para no opacar el comienzo del ciclo.

Según cuenta Moyano, que en principio parecía sostener un vínculo sentimental con el actor y modelo porque veía en él, según sus palabras en la misma denuncia, a un “potencial ganador”, las reiteradas situaciones de acoso y abuso fueron denunciadas recién ahora, con posterioridad al comienzo del ciclo, debido a que su estado de shock frente a las supuestas reiteradas embestidas de Martino la habían “bloqueado”, siendo que ella siguió en el programa (grabado) y cuando todo indica que los participantes de este tipo de ciclos cuentan con apoyo psicológico, algo que aquí no habría funcionado, además que los participantes conviven dentro de un programa donde hay cientos de personas a su alrededor las 24 horas, y cámaras y micrófonos en todos los ambientes.

El acoso denunciado incluye situaciones de abuso en un baño, el único lugar donde no hay cámaras, también en la pileta, además de insultos, amenazas, violencia física y verbal, y una situación concreta de violación (penetración) en una cama de una de las habitaciones del hotel, con otras personas (participantes del “juego”) en el lugar, y que si algunos de los integrantes de la producción logró ver, prefirieron callar. Cabe recordar que en Gran Hermano, tras un conocido caso de violación en España que hoy está en manos de la justicia, se determinó que para tener sexo las y los involucrados deben dar su consentimiento a cámara, pero parece que en el híbrido de eltrece nadie tuvo en cuenta el detalle.

Respecto de lo que habría pasado en la habitación, Moyano sostiene en la denuncia: “Sin darme tiempo para contestar, se me subió arriba, me empezó a besar, me bajó el pijama y me comenzó a penetrar. Yo estaba en shock. No me movía y no quería que vean que estaba pasando eso. En ese momento reinó en mí el dominio de este agresor sexual”.

Pero hay algo aún más escandaloso: “A los minutos entró Nicolás, el productor, y tiró preservativos. Yo tenía tanta vergüenza y humillación que lo único que quería hacer era ir al baño pero tenía miedo que venga él. Decidí dormir y llorar”.

Más allá de que por estas horas la Justicia habría pedido que el acusado no pueda salir del país a fin de garantizar el debido proceso, Martino pasa sus días en Mar del Plata, de vacaciones, y asegura que eso no fue lo que pasó, dejando entrever que lo que pueda haber pasado fue consentido. Una veintena de testigos estarían a su favor y espera ser citado por la Justicia, algo que debió pasar apenas acontecieron los hechos pero, claro, el peso de un estreno de televisión podía más que una violación y la guerra por el rating estaba desatada, y entonces todo se silenció con una gran complicidad, porque nadie puede pensar que lo que pasó no se supo (autoridades del canal, conductores del ciclo, asistentes, productores, rubros técnicos, entre muchos más). Sin embargo todo continuó hasta ahora con total normalidad, excepto por el sonado fracaso que es el programa del eltrece.

Y hay un dato a tener en cuenta: nadie de la producción del programa se expresó aún y algunos especulan con que parte de esas imágenes sean emitidas en el marco de un ciclo del que hasta hace una semana nadie hablaba y hoy está en boca de todos, porque una vez más, la sangre volvió a la arena.