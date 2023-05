Reabren el enorme local de Roca y Santa Fe donde funcionó La Maltería: qué es lo que se viene

Finalmente, la conocida esquina de Presidente Roca y Santa Fe tendrá un reemplazo para el bar La Maltería, cuyas puertas se cerraron tiempo atrás (luego el lugar volvió a abrir con otro nombre, pero duró poco). Piano Music Club, un nuevo emprendimiento gastronómico, desembarcó en la ochava y se prepara para abrir al público en pocos días.

Las instalaciones actuales presentarán una estética completamente renovada respecto al anterior locatario, caracterizado por sus referencias al rock internacional. Piano Music Club contará con una musicalización más “relajada”, un mobiliario más llamativo.

El horario de funcionamiento del nuevo local gastronómico se extenderá desde las 7 AM, hasta las 2 AM. Los fines de semana serán los días de mayor amplitud horaria. No obstante, los nuevos dueños ya adelantaron que no funcionará las 24 horas del día para evitar conflictos con los vecinos de la zona.

En cuanto al segmento de público al que apuntarán, los nuevos propietarios confían en poder captar diferentes franjas etarias según el horario. A lo largo del día se ofrecerán desayunos, almuerzos, meriendas y cenas, minutas y una apuesta por la coctelería para los horarios nocturnos.

“Realizamos reformas estructurales, cambiamos toda la cocina y la vajilla. En cuanto al estilo, mejoramos la iluminación, pintamos las paredes e incluimos dos pianos: uno está en el techo como decoración y el otro es real”, describió al portal Ecos365 Agustina, una de las titulares.

Según contó la emprendedora, les encantaría tener la posibilidad de sumar músicos para hacer shows en vivo pero para eso resta contar con el aval del municipio.

La llegada del resto bar es vista con muy buenos ojos por los vecinos del Paseo del Siglo y se lo hacen saber a quienes están al frente del nuevo negocio.

La Maltería, el tradicional bar que ocupaba la ochava de Roca y Santa Fe, había cerrado sus puertas en abril de 2020, durante la pandemia. Poco tiempo después, la tradicional esquina recibió a la marca gastronómica Nato, especializada en comida saludable, quien ocupó el inmueble frente a la cafetería La Fazenda. La llegada de Piano Music Club completa el espacio que faltaba, ya que el local restante pertenece a la histórica heladería Bajo Cero.