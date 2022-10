Rating radial en Rosario: cruce de egos, sorteo de figuritas y la fidelidad de las y los oyentes

Días atrás se conoció el rating radial de la ciudad realizado por la encuestadora Kantar Ibope y muchos festejaron, otros apenas sonrieron y algún que otro equipo no le dio importancia. Lo cierto es que después de veinte años, se realizó una encuesta que lanzó como emisoras más escuchadas a las de Televisión Litoral (TVL), tanto en AM como FM, y le siguieron Radio Boing, LaOcho (del mismo multimedios que TVL y La Capital) y Cadena 3, el desembarco cordobés en la ciudad. Las planillas con los resultados fue rotando en redes sociales y más de un medio se autoproclamó primero en el podio.

De todas maneras, los que no figuraron en ese palmarés aseguraron que estas mediciones sólo ayudan a alimentar el ego de algunos periodistas y productores, como también en caso de cerrar pautas, pero tampoco es determinante. Juan Junco de Radiofónica, El Oso de Comunidad Fan y Leo Ricciardino de Radio Sí coincidieron en diálogo con El Ciudadano: “La verdadera medición está en la calle, en el boca en boca y en los mensajes que llegan a diario”.

Así lo detalló el portal Punto Biz: “Ibope indica que FM Vida junta al 34,62 por ciento del público en la franja de 9 a 13, la más caliente de la radiofonía. Radio Boing (escisión de Radiofónica que se partió en dos en 2020) aparece en el segundo puesto con el 11.53 por ciento. No obstante, Radio2 la supera si suma el encendido de sus señales AM y FM, lo que representa el 13.46 por ciento del share”.

Cabe señalar que en la ciudad hay cinco emisoras de AM: Radio2, La Ocho (ambas con sus respectivas FM), LT3, AM 1330 y Radio Nacional. En tanto, si bien el registro de las FM en Rosario muestra 32 emisoras, sólo fueron medidas muy pocas. De hecho, quedaron fuera de este rating FM Universidad, Radio Sí, Mitre Rosario, M90 Radio y Rock&Pop, entre muchas otras.

Ojalá alguno/na/ne sea entrevistado en las encuestas de audiencia 🤣 Gracias por tremendo respaldo y apoyo ❤️ pic.twitter.com/trnYSXrEuW — eL oSo 🎤 (@elosofan) August 19, 2022

Otra de las fuente consultadas sostuvo en off que si bien resulta sospechoso que los grandes multimedios sean los que encabezan la encuesta, “no es algo que se pueda manipular tanto” y que si bien hacía veinte años que en la ciudad no se realizaba un registro de este tipo, la aparición de muchas radios nuevas “molestó y obligó a hacer este tipo de relevamiento”.

Juan Junco fue uno de los primeros en vaticinar que se venía la encuesta y que iba a dar que hablar cuando publicó el 6 se septiembre en su cuenta de Twitter: “Dicen que cuando aparezcan las mediciones de radio más de uno va a estar dolido de cuánta guita tiró”.

Tras los números conocidos, confesó a este medio que “esperaba ver a Radiofónica entre los cinco primeros, no entre los diez”. De todas maneras, remarcó con humor: “Cuando vas por la calle la gente te dice otra cosa, cuando hablás con alguien se dice otra cosa, lugar donde entrás te escuchan, en los taxis también. Así que acá, si bien hacemos una mínima autocrítica, porque siempre se puede mejorar, le hacemos caso a Sandro cuando decía «al final la vida sigue igual»”.

Por otro lado, consultado sobre el desenfrenado sorteo de viajes, electrodomésticos, entradas a shows y hasta figuritas del Mundial de Qatar que emprendieron tanto Cadena3 como Radio2 para sumar adeptos en las redes y así (supuestamente) ganar en audiencia, Junco fue tajante: “Acá, cuando me lo propusieron, dije que no. Yo le tengo que regalar algo a quien me escucha, no a quien se engancha de casualidad en Instagram con un sorteo y no sabe a qué hora estoy. Se premia el aguante”.

A la par

Una vez conocida la famosa encuesta, El Oso, de Comunidad Fan posteó junto a un gran afiche de su equipo: “No conozco a ninguna persona que haya sido encuestada. Por día recibimos más de 1500 interacciones. No tenemos ni la billetera ni los años de trayectoria de nuestros colegas. Somos un gran equipo. Aún no le ganamos a nadie pero en sólo tres años nos pusimos a la par de los grandes!”

-Aún No le ganamos a nadie pero en solo 3 años nos pusimos a la par de los grandes! pic.twitter.com/dwzbB4cU0M — eL oSo 🎤 (@elosofan) October 17, 2022

Y consultado sobre los resultados, aclaró: “Nosotros vemos otra cosa. Nos cuesta entendernos como una radio, nos pensamos mas como una marca que distribuye su trabajo en distintas vías. Naturalmente, al ser gente de radio tenemos un anclaje fuerte ahí, pero creemos en el contenido en general y por encima de todo. Comunidad Fan tuvo un gran crecimiento y en poco tiempo pudo ponerse a la par de los grandes medios de la región”.

Además, advirtió que, si se trata de pautas, quienes los acompañan en ese sentido, “lo hacen respaldando un producto más 360° e innovador, con personajes que puedan influir en su público, generando confianza y construyendo credibilidad”, por lo cual tampoco le preocupan los números publicados. “Tenemos una respuesta de la gente super positiva, cercana y muy presente. No creo que tenga que ver con mediciones sino con la construcción del día a día”, concluyó.

Oyente fiel

Por su parte, Leo Ricciardino, un clásico local de Radio Sí, emisora que ni siquiera figura en el conteo, aseguró que la radio tiene su audiencia y lo notan en cada programa con los llamados y mensajes recibidos en la calle. Sobre los sorteos, advirtió que “los medios nuevos tienen necesidad de imponerse, pero no es como en la tele que largas un piloto por un mes y ves qué onda. La radio lleva mucho tiempo para afianzarse, para tener la fidelidad de tus oyentes. Hablo de unos 5 o 6 años”.

Y agregó: “Se viene una radio de autor, donde las audiencias muy segmentadas están buscando otra cosa. Es el medio que sobrevive a las revoluciones tecnológicas y va cambiando a los podscast, las redes sociales. Las y los menores de 30 años ya no miran tele y la radio va hacia eso, a una audiencia muy segmentada, muy fidelizada, específica, que elige un producto y lo va a buscar”.

En el mismo sentido, resumió: “En la radio estamos felices por lo que venimos generando. Y en mi caso personal, soy feliz porque a esta altura de mi vida tengo el privilegio de mantener un proyecto, trabajar como quiero y con la gente que quiero. Lo disfruto mucho y funciona, porque la gente nos escucha. No puedo pedir nada más”.

Respecto de los dichos de Leo Ricciardino, Junco coincidió finalmente: “Nos divertimos mucho en Radiofónica, empezamos de cero con un proyecto radial que muestra algo distinto, relajado, donde damos lugar a todas las voces. Eso es lo que cuenta. La gente no tiene idea de esta encuesta, no le interesa, y está bien. Elige qué escuchar y qué no. Lo otro son números para medírnosla entre nosotros como cuando estábamos en el secundario”.