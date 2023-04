Racing y una goleada histórica: le ganó 11-0 a Defensores de Belgrano de visitante

Racing concretó una tremenda goleada sobre Defensores de Belgrano por 11-0, como visitante en el estadio Juan Pasquale, en un partido correspondiente a la novena fecha del Campeonato YPF.

Rocío Bueno y Milagros Menéndez convirtieron tres goles cada una. Los otros tantos los hicieron Sindy Ramírez, Florencia Curril, Florencia Salazar, Maricel González y Luana Muñoz.

Con esta victoria, Racing alcanzó los 13 puntos y se ubica en el séptimo lugar de las posiciones. Las “Dragonas”, en tanto, siguen en el fondo de la tabla sin unidades.

Central lidera por ahora el torneo luego de su victoria de ayer por 2-0 frente a Independiente, con goles de Érica Lonigro y Lara López. Las Guerreras tienen 21 puntos, apenas uno más que San Lorenzo, UAI Urquiza y Boca .

En el otro encuentro del viernes, Excursionistas venció a Lanús por 1 a 0 con el tanto de la delantera japonesa Ichika Egashira.

En el Tomás Adolfo Ducó, Huracán venció 1-0 a Gimnasia La Plata y en Córdoba, Belgrano cayó ante Platense por la mínima.

Este domingo jugarán El Porvenir ante Banfield y Estudiantes con Boca, uno de los escoltas del Canalla. El martes se cerrará la fecha con tres partidos: a las 11.10 Ferro vs. San Lorenzo, a las 13, Estudiantes (BA) vs. SAT y en el cierre, a las 15, River vs. UAI Urquiza.