Quienes son las estrellas de la música que se niegan a cantar en la coronación de Carlos III

El próximo 6 de mayo se realizará finalmente la coronación del rey Carlos III del Reino Unido tras el fallecimiento de su madre acontecido el año pasado. Un día después de la ceremonia se realizará el Gran Almuerzo de Coronación el cual finalizará con el denominado Concierto de Coronación en el histórico Castillo de Windsor. Para dicho evento se buscó la participación de diversos artistas británicos, sin embargo todavía no hay cantantes confirmados dado que la mayoría respondió con un rotundo “no”.

El evento que propone la realeza asegura “reunir íconos de la música y estrellas contemporáneas para celebrar esta ocasión histórica”. Además de los cantantes más importantes del momento participarán artistas relacionados a las danzas y las artes. Sin embargo, una nota publicada en las últimas horas en The Mail on Sunday asegura que “los organizadores están trabajando contrarreloj para intentar reunir un cartel emocionante, pero se han topado siempre con algunos inconvenientes”.

Aunque desde el castillo no querían que trascendiera la información, los artistas que se solicitaron para participar de la ceremonia se negaron y se excusaron por motivos vinculados con sus “apretadas agendas”.

El primer cantante en decirle “no” a la corona fue Ed Sheeran, conocido por sus baladas románticas como “Thinking Out Loud”. El pelirrojo, surgido de un reality show y convertido en un ícono del presente, aseguró que unos días antes tiene una presentación en Texas, Estados Unidos.

Excusas similares plantearon Adele y Robie Williams, quienes parecían ser los que confirmarían su asistencia. Ambos intérpretes británicos aseguraron que tienen shows programados para esa fecha y que son impostergables.

Por otro lado, según reveló The Sun, artistas como Elton John y Harry Styles no podrán estar el 7 de mayo en Windsor ya que están ocupados con sus giras mundiales. También circuló el rumor de que las Spice Girls, grupo pop de los años 90, haría su regreso para la coronación. Sin embargo, fuentes cercanas a la banda aseguran que las chicas continúan preparándose para volver a tocar juntas pero no en la asunción de Carlos III del Reino Unido.

Los posibles candidatos

Si bien las figuras más importantes de la música del Reino Unido en los últimos tiempos no podrán estar presentes en el Concierto de Coronación, otros artistas ya confirmaron su presencia o estarían esperando que les llegue la propuesta para decir “si”.

Algunos de los cantantes que confirmaron su presencia fueron las hermanas Kylie y Dannii Minogue, el grupo Take That, Lionel Richie y Andrew Lloyd Webber.

Por otra parte, el autor de “The King” aseguró que hay muchos artistas que desean estar presentes en la gala. “Joss Stone es amiga de la realeza más joven y, por lo general, se puede contar con ella. También hay una larga lista de estrellas del pop estadounidense ansiosas por actuar”, comentó.

Además, propuso a Madonna como una de las artistas que cante para el rey: “Estarían locos si no le preguntaran a Madonna, que tiene una gira masiva por su 40° aniversario este verano, y estoy seguro de que le importaría tener la oportunidad de actuar para el rey”.