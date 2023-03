Espectáculos

¿Se despide?

Quentin Tarantino busca financiación para la que podría ser su última película como director

El nuevo film tiene como título preliminar "The Movie Critic", y los rumores señalan que tendrá una protagonista femenina y que podría estar basada en la crítica cinematográfica Pauline Kael, fallecida en 2001, cuyas reseñas para el "The New Yorker" dejaron una huella en el periodismo gráfico