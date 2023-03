Que se corte: Newell’s visita a Estudiantes con el objetivo de ganar fuera del Coloso

Salir de Rosario por ahora le saca a Newell’s ese aura de imbatibilidad. Pero el entrenador asegura que esa situación de malos resultados no está relacionada con no jugar en el Coloso. Estudiantes será una buena oportunidad para respaldar esa teoría que por ahora no se refleja en los papeles

“No planteo psicológicamente los partidos de visitante porque el equipo siempre fue competitivo, salvo algunos minutos con Platense. Esa fase la trabaja una persona que está más capacitada que yo pero nunca me comentó que haya que trabajar algo por jugar de visitante”.

Gabriel Heinze explica, a partir de su vivencia, algo que los números parecen mostrar como un talón de Aquiles de Newell’s. La Lepra está en el top five de la Liga y empieza a mostrar rasgos de la idea del entrenador.

Pero a la hora de mirar la tabla, hay una realidad irrefutable, de local ganó todo, ni siquiera le hicieron un gol; fuera del Coloso, en cambio, aún no festejó, hizo cuatro goles, recibió siete. Incluso Lucas Hoyos fue la figura en la última excursión, cuando se trajo un buen punto de cancha de Colón.

El Gringo no puede obviar que en casa el equipo se siente más poderoso, y lo refleja en la cancha. Pero entiende que de visitante tampoco es tan malo lo que produce. Y eso buscará reflejarlo en un terreno poco sencillo como el estadio de Estudiantes.

En continuidad de una seguidilla frente a rivales complejos por Liga, Clásico incluido, además del comienzo de la Sudamericana, Heinze sabe que tendrá un tema más del cual preocupase: el desgaste físico.

El fixture de la Sudamericana le hizo un buen guiño, con un inicio casi ideal en Chile (viaje cómodo y de poco desgaste) y con tiempo para preparar el partido con Central. Aunque es muy difícil imaginar que Newell’s usará la misma alineación en tres partidos consecutivos: Estudiantes, Audax Italiano y Central.

“Creo que vamos a necesitar recambio para la seguidilla de partidos pero lo voy a plantear según cada partido. Tengo que ver cómo se recuperan los jugadores. Es fundamental el tema de la cabeza y lo emocional para la doble competencia, ver cómo influyen los resultados negativos y positivos. Hay que ver cada caso en particular, todavía debemos conocer a los jugadores en la doble competencia y ver cómo lo afrontan”, destacó el Gringo.

Tal vez se podría pensar que la visita a Estudiantes podría rotar un poco, pero con el descanso por el parate de fecha Fifa, el entrenador siente que no es necesario. Obviamente no podrá repetir por cuarta vez la misma alineación, ya que Juan Sforza sufrió un esguince de tobillo y está descartado. Su reemplazante natural es Marcelo Esponda, y es lógico que el Gringo lo pruebe ante el Pincha, ya que si el pibe no responde, frente a Audax podrá analizar alguna otra alternativa, tal vez con Pablo Pérez de cinco, o con el todoterreno Iván Gómez adentro y Marcos Portillo o el propio PP8 de volanta derecho.

Salir de Rosario por ahora le saca a Newell’s ese aura de imbatibilidad. Pero el entrenador asegura que esa situación de malos resultados no está relacionada con no jugar en el Coloso. Estudiantes será una buena oportunidad para respaldar esa teoría que por ahora no se refleja en los papeles.

Victoria en reserva

La reserva leprosa volvió a la victoria. Fue 1-0 sobre Estudiantes en un partido disputado en el Centro Deportivo Griffa y que tuvo a Chiaverano como el autor del gol del triunfo.

La novedad más saliente, más allá de los tres puntos, fue la presencia de Armando Méndez, recuperado de una fractura en el antebrazo. El lateral uruguayo jugó 65 minutos e incluso asistió en la jugada del gol.

Además de Méndez, también hicieron fútbol Martín Luciano y Guillermo Balzi, que viene con poco rodaje y el Gringo pretende tenerlo en forma.