“Que alguien nos cuide” y “no morir en vano”: los mensajes en Facebook del policía asesinado

El policía Ricardo Héctor Medini, una de las dos personas que murieron este domingo luego de un feroz ataque a balazos contra un cantobar en la zona noroeste de Rosario, había compartido en julio de 2022 un descarnado y premonitorio mensaje en su perfil de Facebook acerca de los peligros que enfrentaba al hacer su trabajo en las calles y en el que se preguntaba si “valía la pena” dejar a su familia por “un sueldo de pobre” e ir a “cuidar gente que le desea la muerte”.

El posteo fue publicado en sus redes sociales y compartido de la cuenta de otro agente el 20 de julio del año pasado.

“Hoy me levanté pensando que no tengo muchas ganas de salir a laburar. El día que egresé, nos dijeron «Bienvenidos a la policía» y nosotros como tontos aplaudimos sin entender que era sarcástico. Me egresé pensando que jamás me iba a convertir en ese vigi del que todos hablan, que iba a respetar mi uniforme que con tanto esfuerzo me gané”, se lee en el primer párrafo del texto.

“Hoy no sé si vale la pena dejar a mi familia por un sueldo que hoy en día es de «pobre», no sé si dejarla por ir a cuidar a gente que me desea la muerte solo por las malas noticias de otro uniformado. Que no sé si quiero que me peguen un tiro o me choquen y mi muerte valga menos que la de un delincuente”, continúa.

Y cierra con estas palabras: “Me levanté con un nudo en la garganta de ver cómo todos nos ponen en la misma bolsa al hablar del policía. Hoy me levanté sabiendo que ese sueño de ayudar, de ser mejor, es pisoteado por la Justicia. La gente nos odia y los delincuentes tienen pase vip. Pero tranquilos, MI uniforme tiene un par de lágrimas, está un poco maltratado pero lo lavo y vuelvo a cuidarte aunque me escupas la cara. Solo quisiera NO MORIR EN VANO. QUE ALGUIEN NOS CUIDE A NOSOTROS, NOS RESPALDE, QUE ALGUIEN MIRE PARA ESTE LADO”.

Cómo mataron al policía Ricardo Medini

Los primeros testimonios indicaron que un grupo indeterminado de personas que se trasladaban en un vehículo pasaron durante la madrugada y realizaron múltiples disparos de arma de fuego contra quienes se encontraban en el ingreso del cantobar de Juan B. Justo y Olmos.

Además de las dos víctimas fatales, otras tres personas recibieron heridas de arma de fuego. Una agente policial identificada como S. C. que fue trasladada al Policlínico San Martín, donde se encuentra fuera de peligro, un hombre identificado con las iniciales J. U., también fuera de peligro, y una tercera que cuya identidad no se había difundido.