Pumitas cayeron ante los Baby All Blacks en el amistoso previo al debut mundialista

Con la premisa central de consolidar un funcionamiento y ajustar detalles es que Los Pumitas afrontaron el duelo de prueba ante los Junior All Blacks antes del debut en el Mundial Juvenil que se disputará en Ciudad del Cabo, Sudáfrica desde el próximo sábado. En el seleccionado argentino juvenil, fueron titulares: Juan Bautista Baronio (Jockey Club Rosario) y Tiziano Barrios (Duendes), en tanto Valentino Dicapua (Duendes) ingresó en el complemento. Argentina inicia su agenda mundialista ante Italia el próximo 24 de junio.

El amistoso ante los neozelandeses se llevó a cabo en el Van der Stel Sport Club, de Stellenbosch, y los kiwis triunfaron por 59 a 21. El encuentro tuvo dos tiempos de 30 minutos y un tercero de 20 minutos, y los parciales terminaron todos en favor de los vencedores por 14-28, 21-45 y 21-59. Las tres conquistas del seleccionado argentino las anotaron Tomás Bartolini, Faustino Sánchez Valarolo y Valentino Minoyetti, mientras que Juan Baronio acertó dos conversiones y Valentino Dicapua una.

Para afrontar el compromiso ante los Baby All Blacks, la alineación inicial de Los Pumitas fue la siguiente: Matías Medrano, Tomás Bartolini, Renzo Zanella, Elías Efraín, Tiziano Barrios, Eliseo Chiavassa (capitán), Aitor Bildosola, Benjamín Grondona, Nicolás Viola, Juan Bautista Baronio, Ignacio Lucero, Ernesto Giudice, Faustino Sánchez Valarolo, Mateo Soler y Benjamín Elizalde. Como suplentes estuvieron todos los jugadores restantes del plantel (Agustín Moyano fue el único al que se le dio descanso), y todos fueron ingresando en el curso del partido. Entonces, también actuaron Valentino Minoyetti, Juan Manuel Vivas, Francisco Palazzi, Tomás Rapetti, Marcos Camerlinckx, Mateo Lorenzo, Federico Rolotti, Felipe Bares, Facundo García Hamilton, Valentino Dicapua, Nicolás López González, Felipe Mallía, Valentín Soler Filloy y Tomás Di Biase.

Ahora queda casi una semana de trabajo para que Los Pumitas se focalicen en el debut en el U20 Rugby Championship, que se inaugurará el próximo sábado 24 de junio, y el programa de compromisos del seleccionado argentino por el Grupo C es: el sábado 24 de junio, Argentina vs. Italia, en Paarl (6 hora argentina); el jueves 29 de junio, Argentina vs. Georgia, en Stellenbosch (11.30 hora argentina) y el martes 4 de julio, Argentina vs. Sudáfrica, en Ciudad del Cabo (14 hora argentina).