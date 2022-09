Pumas al line out: tras la serie con Sudáfrica, siete jugadores quedaron lesionados

El Rugby Championship golpeó con dureza a Los Pumas. Tras una muy buena primera parte del torneo de las Cuatro Naciones, la segunda mitad fue todo lo contrario. Y para sumarle un aspecto negativo y que a nadie le gusta: lista de lesionados. La UAR a través de la cuenta oficial de twitter de Los Pumas, el parte médico y las numerosas lesiones sufridas por los jugadores argentinos: Mayco Vivas, Guido Petti, Pablo Matera, Santiago Medrano, Thomas Gallo, Santiago Grondona y Rodrigo Bruni. Además de no poder jugar con sus clubes, varios ya están descartados para la gira de Noviembre por las Islas Británicas.

El resumen del Parte médico de Los Pumas tras la serie ante Sudáfrica, que publicó la UAR: “Mayco Vivas sufrió la fractura de su antebrazo izquierdo por lo que será intervenido quirúrgicamente y no estará disponible para la ventana de noviembre. Guido Petti se realizó estudios en Francia tras su traumatismo en su rodilla derecha y no estará disponible para la ventana de noviembre. Pablo Matera sufrió un traumatismo costal izquierdo que no le permitió finalizar el encuentro ante Sudáfrica. Se seguirá de cerca su evolución clínica. Santiago Medrano continúa con una muy buena evolución tras sufrir un traumatismo de tórax (esterno condrocostal). Asimismo, Thomas Gallo y Santiago Grondona evolucionan correctamente tras sus respectivas lesiones musculares (distensión aductor derecho y desgarro biceps femoral, respectivamente). Por su parte, Rodrigo Bruni continúa evolucionando tras la operación de su pie derecho (lesión de lisfranc), aunque no podrá ser parte del plantel que disputará la ventana de noviembre”.

Hasta el momento con los que no podrá contar en la Gira de Noviembre por las Islas Británicas son Mayco Vivas y Guido Petti, el pilar rafaelino tiene contrato con la UAR pero había rumores que podría emigrar a Gloucester de Inglaterra, en tanto el segunda línea formado en SIC regreso a Bordeaux en Francia y el club anunció que estará dos meses fuera de las canchas.

Otro que estpa en la misma situación es Bruni quién llega a su nuevo club Brive, lesionado y con un tiempo por delante para recuperarse.

De los que podrían llegar a estar en noviembre: Medrano tenía como futuro ir a jugar a Worcester pero el club inglés no pudo respaldar su situación económica ante los organizadores de la Premiership y fue suspendido de todas las competencias. Su futuro hoy es incierto, pero tiene chances de recuperarse y estar disponible.

En tanto, Gallo (Benetton), Grondona (Exeter) y Matera (Honda Heat, Japón), podrían evolucionar y ser parte del plantel de Los Pumas.

Los Pumas tienen por delante la gira de noviembre: el sábado 6 en Twickenham visitar a Inglaterra. Seis días más tarde se trasladarán a Cardiff para enfrentar a Gales en el Principality Stadium y el cierre de la gira por las Islas Británicas será en Edimburgo para jugar por cuarta vez en 2022 ante Escocia el viernes 19.