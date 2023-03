Pullaro anunció que portará un arma de fuego durante la campaña electoral

El diputado provincial y precandidato a gobernador de Santa Fe por el espacio Evolución de la Unión Cívica Radical dentro de Juntos por el Cambio, Maximiliano Pullaro, informó en las últimas horas en entrevistas con distintos medios que portará un arma en su campaña política.

“Sufrí una amenaza muy grave a mi persona y a mi rol de legislador provincial”, dijo el ex ministro de Seguridad de Miguel Lifschitz, al hacer referencia al mensaje que dejaron con 19 disparos contra el frente de la sucursal del Banco de Santa Fe de la ciudad de Granadero Baigorria y a consecuencia de esto le ofrecieron custodia permanente.

“Dudé mucho sobre este privilegio, sacar un total de 42 efectivos a la policía de Santa Fe para mi custodia, entendí que esto no me correspondía por ser funcionario público y la rechacé y tramité la portación de arma que tuve y que el kirchnerismo no me renovó” aclaró el diputado en declaraciones a Cadena 3.

Pero al mismo tiempo sostuvo: “No tengo que estar desprotegido, quiero dejar en claro que estoy en contra de la portación civil de armas, pero no de los políticos que estamos en campaña amenazados por esta situación. Es una falta de respeto sacar tantos policías a los vecinos de Rosario para cuidarme a mí”.

Así definió la situación el referente radical: “La amenaza viene desde mi rol institucional como diputado y de la inacción del gobierno de la provincia con los delitos que los presos realizan desde las cárceles”.