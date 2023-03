PSG perdió su invicto como local y los hinchas parisinos silbaron a Messi

Paris Saint Germain perdió este domingo por 2 a 0 con el Rennes en la Ligue 1 y el crack rosarino Lionel Messi fue silbado por los hinchas del conjunto parisino, en medio de los cuestionamientos por los malos resultados que incluyó la eliminación en la Champions League.

PSG, que se mantiene como líder en el torneo francés, contó con la Pulga desde el arranque, por lo que los simpatizantes apuntaron contra el capitán de la Selección Argentina tras mencionarse su nombre por el alto parlante al anunciar la alineación.

Messi tuvo tres situaciones de gol pero no logró convertir a lo largo del encuentro, mientras que su rival fue más efectivo: abrió el marcador a los 45 del primer tiempo con un tanto de Karl Toko Ekambi y estiró la ventaja a los 3 del complemento de la mano de Arnaud Kalimuendo.

El presente de Lio, que en horas viajará a la Argentina para disputar los amistosos de la Selección y celebrar la consagración en la Copa del Mundo, está lejos del soñado en Francia y su futuro es una incógnita.

En la antesala del partido de este domingo, el entrenador Christophe Galtier puso en duda la continuidad de Messi al ser consultado por las negociaciones por la renovación.

“No sé qué va a pasar. Sí sé que Leo está en conversaciones, pero no puedo decir en qué tono. La voluntad de todos es que esté. En cuanto al equipo, lo veo enfocado en lo que viene, en los once partidos que nos quedan por jugar para lograr el objetivo de volver a ganar el título de liga. Si seguirá o no la próxima temporada tiene que ver con su deseo“, señaló el DT.

Además, el técnico agregó que “la gente lo está discutiendo y ha recibido críticas”, pero sostuvo que el argentino “está feliz en el vestuario”.