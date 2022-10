Provincial va por el ascenso en una noche que también tiene fecha clave de Superliga

El básquet rosarino tendrá un domingo apasionante, con fecha clave en la Superliga, pero con las miradas puestas en el Salvador Bonilla, ya que Provincial buscará concretar su ascenso a la elite local.

La derrota de Regatas el viernes ante Calzada dejó al Rojo a las puertas del éxito, que llegará en el caso de derrotar a Atlantic este domingo en duelon que se iniciará a las 20.30. Es que de ahora en más apenas se concrete una victoria del elenco de Gustavo Lalima o una derrota del elenco de la ribera, el ascenso se hará realidad.

Si bien Provincial cuenta con un plantel de jerarquía encabezado por Pablo Fernández, Atlantic tiene con qué dar pelea e incluso supo ganarle en la primera fase. Pero claro, las lesiones de Zorrilla y Gromico fueron una complicación en la últimas fechas.

Para el domingo figuran programados por la Primera B a las 20 Gimnasia B ante Fortín Barracas en cancha de Calzada y a las 20.30 Náutico B frente a Garibaldi.

Todos juntos en la Superliga

La Superliga tendrá este domingo desde las 20.30 su fecha 25 con todos los juegos para comenzar a definir las posiciones finales de la fase regular, aunque ya con Caova dueño del 1. La atención está puesta arriba y abajo.

Jugarán Gimnasia ante Sportivo América, Caova con Echesortu, Saladillo frente a Ciclón (21.15), Sportsmen vs. Náutico (a las 21), Talleres de Arroyo Seco vs. El Tala y Temperley vs. Atalaya. Estará libre Unión y Progreso.

TABLA

Caova 40 (18-4)

Temperley 39 (16-7)

Sportsmen 38 (16-6)

Gimnasia 36 (14-8)

El Tala 35 (13-9)

Talleres 35 (13-9)

Echesortu 33 (11-11)

Atalaya 33 (11-11)

Unión y Progreso 33 (10-13)

Sportivo América 32 (10-12)

Náutico 30 (8-14)

Ciclón 25 (3-19)

Saladillo 23 (1-21)

Fecha 26 (día 26)

Atalaya vs. Gimnasia

América vs. Sportsmen

Náutico vs. Caova

Echesortu vs. Saladillo

Ciclón vs. Talleres AS

El Tala vs. Unión