Provincial sigue perfecto en la zona Campeonato de la Primera A rosarina

Provincial venció este martes en la Primera A a Unión de Arroyo Seco por 94 a 57 con 18 puntos de Dardo Centanaro, 14 de Fede Pérez y 13 de Pablo Fernández y Matías Rosas. En la visita convirtió 20 Federico Dayer y 12 Román Isola.

El Rojo sigue perfecto en la zona Campeonato de la segunda división rosarina con 4 triunfos consecutivos, mientras que Unión todavía no puede ganar y poco a poco trata de recuperar a los lesionados.

Para este miércoles está programado que jueguen Universitario ante Alumni de Casilda por la Primera A y en la B se medirán Central vs. Tiro Suizo, Provincial vs. Fisherton (Campeonato), Timbuense vs. Central U23, Gimnasia B vs. Náutico B y Edison vs. Garibaldi.

SÍNTESIS

PROVINCIAL 94: Gómez 6, Fernández 13, D’Amari 7, Quiroga 9, F. Pérez 14, L. Rodríguez 6, Centanaro 18, Stra 5, Bertaina 1, Rosas 13, G. Pérez 2. DT: Gustavo Lalima.

UNIÓN 57: Destéfanis 0, Cipollone 2, Peralta 4, Cannata 0, Martín 0, Dayer 20, Celada 4, De Bernardo 4, Mengarelli 6, Isola 12, Bueres 5. DT: Luciano Martín.

ESTADIO: Salvado Bonilla

ÁRBITROS: Nieto y Ojeda

PARCIALES: 19/20, 47/27 y 77/44