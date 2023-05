Provincial recibe a Santa Paula para asegurar el uno de la fase regular

Provincial y Santa Paula de Gálvez se enfrentarán este martes desde las 22 en el Salvador Bonilla en un partido que puede llegar a definir el primer lugar de la zona 1 en su etapa clasificatoria. El Rojo tiene muy buenas chances de asegurar ese lugar de privilegio.

El elenco rosarino lidera y acumula 12 triunfos con 2 derrotas, y viene de caer ante Sportsmen en un partido en el que no contó con Gastón Gerbaudo y en el que jugó poco por molestias físicas Federico Pérez. Sin embargo, el equipo que conduce Gustavo Lalima se obsequió una muy buena noticia con la llegada del interno Vicente Garello.

El Rojo ganó en la ida por 34 puntos, por lo que le alcanzará con perder por menos de esa cifra para asegurar el primer lugar en desmedro de los galvenses, que tienen récord de 11-4 y un partido más que Provincial. Para Santa Paula sus aspiraciones son ganar por más de 34 y luego aguardar por una caída del Rojo en el cierre de fase regular ante Almagro en Esperanza.

La semana final de la fase regular ofrecerá partidos claves por las diferentes ubicaciones, el miércoles chocarán Sportsmen frente a Sionista (61-60 Sionista en la ida), el jueves Caova recibirá a Olimpia de Paraná y el viernes Almagro de Esperanza a Provincial.

LA TABLA

Provincial 12-2

Santa Paula 11-4

Paracao 9-7

Almagro 7-8

Sionista 7-8

Sportsmen 7-8

El Tala 7-9

Olimpia 6-9

Caova 2-13

PLAYOFFS

LITORAL

Se jugará un primer play in cruzado entre zonas, a un partido con localía para el mejor ubicado el día 15 de mayo. Los cruces serán así:

Play in 1- 5° (zona 1) vs. 7° (zona 2)

Play in 2- 6° (zona 1) vs. 6° (zona 2)

Play in 3- 5° (zona 2) vs. 9° (zona 1)

Play in 4- 7° (zona 1) vs. 8° (zona 1).

Los ganadores pasan de ronda al segundo play in, para los cuales se integra a los terceros y cuartos de cada zona, también a un juego en casa del mejor posicionado. Jugarán de la siguiente manera, el 18 de mayo:

Play in 5- 3° (zona 2) vs. Ganador Play in 4.

Play in 6- 4° (zona 2) vs. Ganador Play in 1.

Play in 7- 3° (zona 1) vs. Ganador Play in 3.

Play in 8- 4° (zona 1) vs. Ganador Play in 2.

Tras la instancia de play in, los primeros y segundos de cada zona se integran a la postemporada y se da comienzo a los playoffs, a jugarse los días 21, 23 y 24 de mayo, con formato 1-2 y ventaja de localía al mejor ubicado. Los enfrentamientos se darán de esta forma: 1° (zona 1) vs. Ganador del play in 6, 2° (zona 1) vs. Ganador del play in 5, 1° (zona 2) vs. Ganador del play in 8 y 2° (zona 2) vs. Ganador del play in 7. Quienes se impongan pasan a playoffs inter conferencias.