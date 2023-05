Provincial no la pasó bien, pero se sacó de encima a Sionista y avanzó en playoffs

Bienvenidos a los playoffs, el terreno en el que los antecedentes son mera decoración y en el que el prestigio debe revalidarse a cada paso.

Bienvenidos a los playoffs, un espacio de tiempo y lugar en el que Provincial se movió con soltura en la pasada campaña, supo disfrutar, forjar identidad y temperamento para convertirse en candidato.

Bienvenidos a los playoffs, escenario en el que el Sionista despojó al Rojo de su imagen de elenco arrollador de la fase regular y lo llevó a una realidad más dura, en la que la pelota tiene otro peso y el aro parece achicarse.

Pero si de algo sabe este Provincial es de reconstruirse, adaptarse, y encontrar juego cuando lo necesita, coraje cuando apremia, calma en la tormenta y tormenta en la calma.

Fue 68 a 63 en el tercer duelo de la serie, para cerrar 2 a 1, sacarse el peso del primer cruce y festejar junto a su gente la continuidad de la ilusión, que parece lo llevará a Curuzú Cuatiá la semana próxima.

Y lo logró en un partido distinto a los anteriores, porque esta vez no hubo dominios ni amplitudes, sino paridad, baja efectividad, imposibilidad de hacer pie en un piso difícil y mucho nervio. Nervios que generan dudas.

El local encontró una ventaja en el segundo parcial y lo hizo de la mano del recambio, en gran ingreso de D’Amari en la conducción, Evangelista en el gol y Quiroga con todos sus recursos. Provincial se escapó en un contexto de partido trabado y sin contar con la mejor versión de sus jugadores clave, todo un logro.

Sin embargo, sonó el despertador para Sionista, con Scacchi en modo furia y Guaita encendido, para ponerse a tiro del partido y llevar el juego a un terreno de paridad que se mantuvo hasta el cierre mismo del pleito.

No hay por qué mentir, con el Rojo casi 7 minutos sin anotar y la aparición de Levin, Sionista llegó a escaparse a 4 y el terror se apoderó de buena parte del Bonilla, pero Lalima se la jugó por Quiroga (hay que tenerlos bien puestos para cerrar con Boccia en el banco), Garello respondió en los dos costados y Ettorre desequilibró lo que no había podido en el resto del duelo. ¿El cierre? De Fernández, que no había estado en un buen partido ofensivo, pero que clavó la daga para terminar la serie.

Bienvenidos a los playoffs. Provincial sigue en carrera.

SÍNTESIS

PROVINCIAL 68: Gastón Gerbaudo 2, Alejandro Ettorre 13, Pablo Fernández 10, Adrián Boccia 6, Vicente Garello 14 (fi), Renzo D’Amari 5, Matías Quiroga 9, Juan Pablo Evangelista 9. DT: Gustavo Lalima.

SIONISTA 63: Arik Levin 17, Nicolás Guaita 10, Jeremías Salvatelli 9, Daniel Hure 4, Juan C. Scacchi 14 (fi), Eran Rosenzvaig 0, Franco González 5, ante Rewes 1, Lucas Chaves 3. DT: Santiago Vesco

ESTADIO: Salvador Bonilla

SERIE: Provincial 2-1

ÁRBITROS: Marcelo Varela y Leandro Mozzoni

PARCIALES: 15/15, 37/24 y 51/48

FELIZ CUMPLE

Cuando la calma de la victoria llegó al Bonilla, la hinchada del Rojo le cantó el feliz cumpleaños a la institución, que llegó a 120 pirulos.