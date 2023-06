Provincial hace ruido, naturaliza la épica. Tachó a Central Entrerriano y está en semifinales

Hacen ruido en la tribuna. Hacen ruido en la cancha. Provincial hace ruido, escribe con épica los pasos de un camino ascendente que no se detiene desde que decidió allá por el 2021 volver a los primeros planos del básquet. El gigante rosarino afirmó sus raíces, generó pertenencia, recuperó pasión y se transformó por segunda temporada consecutiva en la ilusión rosarina de acceder a las categorías superiores del básquet nacional.

Hacen ruido porque lo sienten, porque no da lo mismo ganar que perder, porque no es igual alentar que no alentar, porque la entrega no se negocia cuando se trata de amor, de familia, de amigos. Alcanza con repasar las historias de la victoria, con hijos en andas, abrazos por doquier y festejo alocado, alcanza con ver a Guido Mariani y Matías Aristu en medio de la hinchada. Y cuando algo se desea mucho, cuando se pone todo para perseguir un sueño…

El domingo quedó en el olvido Central Entrerriano, el rival más duro que la Liga Federal le puso en el camino en lo que va de temporada, un equipo serio, con oficio, que lo exigió a fondo y lo obligó a elevar la vara de rendimiento, de solidez, de consistencia. Lalima achicó al mínimo la rotación, vistió a sus iniciales de hombres de hierro y planteó otro partido a la altura de la exigencia para que el 1 a 0 logrado en Gualeguaychú se refrendará en el implacable Bonilla.

Garello fue el faro del juego de conjunto en un partido que por definición tuvo mucho más ataque fijo que ofensivas rápidas, con responsabilidad máxima en la transición a defensa, pero a su vez con alta efectividad en el lanzamiento exterior lo que hizo muy interesante la primera mitad.

En un contexto de apasionante y entretenida paridad que bien podría catalogarse de “partidazo”, Pablo Fernández tuvo una ráfaga ofensiva que le dio al Rojo la chance de escaparse ante un adversario que por primera vez sintió el golpe de saber que no había mañana sin el hoy.

Pero Central tiene tanto oficio y experiencia que nunca se fue del encuentro, ni siquiera cuando el clima se fue hacia el roce, las faltas y midió hasta dónde dejarían ir los jueces. Con Martiniano Dato encendido, los entrerrianos encontraron una respuesta ofensiva que atrás se sostuvo con una defensa zonal y presión.

Pero el Rojo pasó bien la presión, y aunque demoró en la finalización, pudo resolver la zona y nuevamente encontró en Garello buena parte de las respuestas a sus problemas.

Sí la máxima de 13 lucía definitoria, el coraje de Madera le puso algo de duda a la sentencia, al menos hasta que Lalima “arrugó” la defensa y Ettorre montó su show de desequilibrio para romper las estructuras y liquidar el partido.

Fue una batalla de básquet, fue otra serie apasionante, fue otra noche para hacer ruido y para festejar, para increíblemente naturalizar la épica y meterse en las semifinales del Norte, a un par de escalones del ascenso.

¿EL RIVAL?

Tokio de Posadas superó por 84 a 78 a Santa Paula de Gálvez (Stegmayer 14) y puso el 1 a 1 en la serie, que se definirá este lunes en terreno misionero. Por el otro lado de la llave del Norte están los elencos riojanos y tucumanos.

SÍNTESIS

PROVINCIAL 94: Gastón Gerbaudo 14, Alejandro Ettorre 17, Pablo Fernández 17, Adrián Boccia 14, Vicente Garello 25 (fi), Renzo D’Amari 0, Matías Quiroga 7, Juan Pablo Evangelista, Leandro Bertaina, Matías Stra, Federido Pérez, Tomás Gómez. DT: Gustavo Lalima

CENTRAL ENTRERRIANO 85: Lautaro Pividori 8, Martiniano Dato 27, Martín Gandoy 11, Alejandro Madera 17, Sebastián Bernasconi 8 (fi), Cristian Fagalde 0, Sergio Ravina 14, Francisco Di Meo 0, Jeremías Dreiling, Matías Leite, Benjamín Salcedo. DT: Mariano Panizza.

ESTADIO: Salvador Bonilla

ÁRBITROS: Marcelo Pérez y Leandro Mozzoni

PARCIALES: 23/24, 49/42 y 73/62

SERIE: Provincial 2 a 0

DEL RECTÁNGULO A LA TRIBUNA

Son varios los ex Provincial que se acercan a alentar al equipo y generalmente lo hacen en el centro mismo de la hinchada con amigos. En este caso Guido Mariani (héroe de la pasada temporada) se sumó a Mati Rosas y a Matías Aristu con la banda del Rojo.

TRAPO NUEVO

La previa del partido fue movida, con streaming en vivo y jornada para disfrutar a pleno en el club. Además, en 24 horas se armó el trapo que apareció en la noche del domingo vistiendo la tribuna con la leyenda “Mi casa sos vos”.

SIN REYERO

Nicolás Reyero sufrió una lesión en las últimas horas y se perdió el partido.