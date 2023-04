Provincial-Caova, el destacado del domingo en la Rosarina

Provincial ante Caova es el duelo que se destaca en el domingo de Superliga, aunque también expondrán su invicto El Tala y Los Rosarinos Estudiantil. También habrá un duelo de la B.

A partir de las 20 chocarán por la zona 1 Ciclón (2-1) vs. Calzada (1-3), mientras que hará duelo de invictos entre Provincial (3-0) vs. Caova (3-0) en el Salvador Bonilla.

Por el grupo 2 jugarán El Tala (4-0) ante Gimnasia (1-2) y Los Rosarinos Estudiantil (4-0) frente a Rosario Central (0-4).

Mientras tanto, también habrá acción de la Primera B. En la zona 1 se medirán desde las 20 Atalaya B vs. Gimnasia B, mientras que en el grupo 2 el lunes jugarán Talleres de Villa Gobernador Gálvez vs. Echesortu B y El Tala B vs. Paganini Alumni de Granadero Baigorria