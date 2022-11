PROcesaron al ex director macrista del Garrahan Kambourian por uso personal de dinero público

Ex Presidente del @hospgarrahan. Secretario de Salud. Médico especializado en pediatría. Magíster en Salud Pública (Oxford | Harvard). Así se presenta en Twitter Carlos Kambourian, el médico que por su desempeño como titular del Consejo de Administración del renombrado hospital de pediatría durante la gestión macrista fue procesado en base a denuncias de utilización de fondos del organismo para gastos personales: cenas, traslado y pagos en el exterior por un monto total millonario. Es, además, parte del armado del PRO bonaerense y muy cercano a la jefa del partido a nivel nacional, Patricia Bullrich, por lo que en redes sociales afirma que la causa en su contra, fruto de una larga investigación, es una persecución política.

Kambourian fue procesado sin prisión preventiva por el juez federal Luis Rodríguez por los delitos de violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos. El magistrado hizo lo propio con el ex director Administrativo del Garrahan Alan Norton, y mandó trabar embargo sobre los bienes de cada uno de ellos por un millón y medio de pesos. La defensa del primero interpuso un recurso de apelación que ahora analiza la Cámara Federal.

“Quien tenga miedo a tomar decisiones y ser denunciado, que se quede en su casa. Lo que viene es para valientes” me dijo una vez @PatoBullrich.

No gasten tanto dinero intentando ensuciarme. No me van a parar hasta asegurarme que se vayan todos. TODOS. — Dr. Carlos Kambourian (@DrCKambourian) November 25, 2022



Las denuncias contra Kambourian, entre mayo de 2017 y enero de 2020, fueron realizadas por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que actuó luego de recibir dos sumarios por parte del hospital.

Tras “un año medio de investigación” con declaraciones de empleados y recolección de evidencia, la dirección jurídica del hospital “remitió los sumarios a la PIA” y destacó que “en 35 años, el hospital nunca tuvo ni tarjeta corporativa para gastos personales ni autos para uso particular”.

Duelo nacional por 3 días por la muerte de una anciana de 93 años. ¿Otra buena excusa para suspender las clases? — Dr. Carlos Kambourian (@DrCKambourian) November 20, 2022



El investigado se defendió no con pruebas, sino con descargo político partidario, en posición de víctima. “«Quien tenga miedo a tomar decisiones y ser denunciado, que se quede en su casa. Lo que viene es para valientes» me dijo una vez Patricia Bullrich”, tuiteó el médico con explícita mención a la dirigenta del PRO a la que le llueven complicaciones por sus allegados, como el caso del diputado nacional de Juntos por el Cambio Gerardo Millman. “No gasten tanto dinero intentando ensuciarme. No me van a parar hasta asegurarme que se vayan todos. TODOS”, insistió Kambourian.

Traslados y gourmet

Según se desprende del procesamiento en primera instancia, fruto de una investigación judicial que llevó adelante la fiscal federal María Mángano, el médico utilizó tarjetas corporativas VISA ­emitidas por el Banco Ciudad de Buenos Aires a favor del hospital para abonar servicios de Cabify y radio taxi desde su domicilio, en días hábiles, pero “sin que sea posible relacionarlo con alguna actividad laboral hospitalaria, concurrencia asidua a bares y restaurantes, gastos que fueron rendidos como reuniones institucionales, las cuales no se encontrarían debidamente fundamentadas”.

Entre los restaurantes a los que concurrió y pagó con fondos del hospital figuran Kansas Pilar, Alvear Palace Hotel, PF Chang San Isidro, Oporto Almacén, Roldán, Steak and Horses, Top of the Hub Boston, Fortnum & Maison United Kingdom, Hard Rock, Piccadilly Circus London, TGI Fridays, entre otros, ninguno bodegón.

El Juzgado en lo Criminal y Correccional N°9 sostuvo que “en sus defensas los imputados no negaron que se hayan realizado los gastos que se les achacan, sino que sus planteos exculpatorios se centraron exclusivamente en que los gastos se encontraban correctamente justificados y que algunos de ellos fueron convalidados en sede administrativa”.

El fallo destaca que algunas de las inconsistencias se detectaron en consumos efectuados entre los días 18/11/2018 al 26/11/2018, cuando Kambourian se trasladó a la ciudad de Londres, mientras realizaba un viaje oficial a España, con el auspicio de la ciudad de Barcelona.

En ese destino, y cuando había concluido su misión oficial, Kambourián realizó varios y voluminosos pagos con la tarjeta de crédito corporativa que le había otorgado el Garrahan. El médico argumentó que había viajado a Inglaterra para reunirse con autoridades del “Great Ormond Street Hospital” y planificar nuevos convenios de cooperación. Las actuales autoridades del hospital lo negaron: no existen ­ni existieron­ convenios o proyectos de tales con el establecimiento de salud londinense.

Pandemia, críticas, contagio y violación de cuarentena

Kambourian pasó por varios cargos en el área salud de jurisdicciones comandadas por el PRO. También, durante la pandemia de covid, tras su cuestionada gestión en el Garrahan, se transformó en médico mediático. Su rostro se hizo conocido en los canales de TV, donde desgranó reiteradas críticas al Gobierno nacional por las medidas adoptadas en la crisis sanitaria, que consideraba insuficientes, y por sus pronósticos de inminentes colapsos.

En enero de 2021, fue diagnosticado con covid. Según los protocolos, tendría que haber mantenido un aislamiento de 14 días para evitar contagiar a otros. Los vecinos del edificio en el que vive comprobaron que él, médico y opinador sobre medidas sanitarias, no lo hizo: hasta le enviaron una carta al descubrir que mientras estaba cursando la infección paseaba por los pasillos y el ascensor, como quedó reflejado en videos de las cámaras de seguridad.