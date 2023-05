Procesaron a un comisario por meter presa a una mujer trans que fue violada en una celda con hombres

Un Comisario de la Policía de la Ciudad quedó al borde del juicio oral y público porque una mujer trans fue detenida en una celda junto con hombres en la Comisaría Vecinal 3A y durante un motín que tuvo lugar en marzo del 2023 fue abusada sexualmente por dos varones.

El hecho ocurrió el 23 de marzo del 2022, cuando la mujer trans fue detenida en la calle Moreno, entre Catamarca y Deán Funes, en Capital Federal, al estar sospechada de vender estupefacientes. Ella fue ingresada a una celda en la dependencia ubicada sobre la calle Lavalle en la que había hombres, algo que está expresamente prohibido ya que podría quedar en riesgo que atentaran contra su integridad sexual y física, y así sucedió.

Es que durante un motín que hubo ese día en la comisaria durante la madrugada, dos hombres abusaron sexualmente de ella tal cual quedó acreditado mediante estudios de ADN en una causa paralela.

“El Comisario colocó a K.O.M en una situación de riesgo concreto, máxime considerando que los restantes internos alojados en esa fecha -21 en total, distribuidos en dos celdas individuales más, con tres personas cada una, y dos celdas colectivas- debían obligatoriamente circular por el pasillo para ir al baño y hablar por teléfono”, evaluó la sala I del Tribunal que confirmó la acusación por el delito de puesta en peligro por colocación en situación de desamparo y dejó al imputado al borde del juicio.

El argumento del Comisario es que la mujer trans firmó su conformidad en ser alojada en esa celda en la que había hombres, no justifica su accionar según los jueces.

“Era quien tenía la posición de garante y debía velar por los derechos de K.O.M. y su integridad, como máxima autoridad del lugar de alojamiento era el jefe de la comisaría; quien, tal como se resalta en la decisión cuestionada, tenía pleno conocimiento de la improcedencia de alojar mujeres con varones en la misma celda, con o sin candado, y en un sector compartido con sobrepoblación de hombres detenidos”, replicó el Tribunal.

También refutan el argumento del comisario respecto a que él no estaba presente en la comisaría al momento del hecho y señalan que sí estaba su firma en el acta donde la mujer trans dio conformidad de ser alojada allí.

Incluso, respondieron al argumento de la súper población con la cual se quiso justificar de por qué fue detenida en esa celda junto con hombres: “Si bien no se desconoce la situación de colapso en los centros de detención no penitenciarios de esta ciudad a la que alude la defensa, aquella circunstancia no lo exime de responsabilidad; máxime cuando fue el propio imputado quien tomó la decisión de su alojamiento, conforme surge de las constancias de la causa”, concluyeron los jueces.