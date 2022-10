Probaron sorprendentes predicciones teóricas de la mecánica cuántica y se llevaron el Nobel

Nicolás Camargo Lescano (Agencia CTyS-UNLaM)

Luego de la entrega del Nobel de Medicina el lunes al biólogo Svante Pääbo, este martes fue el turno de la Física. La Real Academia de Ciencias de Suecia otorgó el prestigioso galardón científico al fránces Alain Aspect, al estadounidense John F. Clauser y al austríaco Anton Zeilinger, especialistas en física cuántica.

Los miembros del comité destacaron que los premiados han llevado a cabo experimentos pioneros con estados cuánticos entrelazados. “Podemos ver que el trabajo de los galardonados con los estados entrelazados es de gran importancia, incluso más allá de las cuestiones fundamentales sobre la interpretación de la mecánica cuántica”, afirmó Anders Irbäck, presidente del Comité Nobel de Física.

“El aporte de estos tres científicos es de suma importancia, porque, a través de diversos experimentos, pudieron demostrar que dos partículas se comportan como una sola unidad incluso cuando están separadas. Es decir, un estado donde las propiedades se definen a partir de un todo y no como la suma de las partes”, destaca, en diálogo con la Agencia CTyS-UNLaM, Augusto Roncaglia, investigador del CONICET con sede de trabajo en el Departamento de Física (Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA).

Roncaglia explica que, a partir de sus experimentos, los tres científicos sentaron sólidas bases para validar la teoría cuántica. “Corroboraron todas estas propiedades, que son sumamente sorprendentes, y allanaron el camino para las investigaciones cuánticas, que tienen diversas aplicaciones. Una de ellas, por ejemplo, es la transmisión de información en forma segura, lo que se conoce como criptografía cuántica y que ya se está aplicando, desde startups que ofrecen esta tecnología hasta pruebas de transmisión entre satélites”, ilustra el investigador.

