Prioridad canalla: Gonzalo Belloso dejó su cargo en Fifa porque Central “requiere completa atención”

Gonzalo Belloso, presidente de Central, dejó de estar ligado a FIFA. El titular auriazul anunció este lunes su renuncia al cargo de Asesor Estratégico para Sudamérica que lo ligaba a la entidad que rige los destinos del fútbol mundial y dirige Gianni Infantino.

Belloso publicó en su red social Twitter (@GonzaloBelloso7) la nota que envió a FIFA para terminar el vínculo que mantenía desde “hace casi un año”.

El texto completo de la comunicación de renuncia, dirigida a Mattias Grafstrom, secretario General Adjunto Fútfbol, rezaba lo siguiente: “Me dirijo a usted a los fines de comunicarle formalmente mi decisión de renunciar al puesto de Asesor Estratégico para Sudamérica, en el cual me he desempeñado desde febrero del 2022. Para mí ha sido un honor poder representar y trabajar para la FIFA durante casi un año y como broche de oro, ser partícipe de la gran fiesta del Fútbol Mundial en Qatar. Sin embargo, la responsabilidad que he asumido con el Club Atlético Rosario Central, en el que fui electo por los socios como Presidente el pasado 18 de diciembre de 2022, requieren mi completa atención y enfoque, lo que me impedirá seguir contribuyendo al futbol desde el rol que ocupo en la actualidad. Les agradezco profundamente la enorme oportunidad que me han brindado al ser parte de este gran equipo. El tiempo juntos no ha hecho más que confirmar la enorme admiración y respeto que tengo por usted, por el Presidente Gianni Infantino y por toda la administración de la FIFA. Quedo enteramente a sus órdenes desde Rosario y nos seguiremos encontrando donde ruede una pelota”, posteó Belloso.

Aún faltan refuerzos

Tras la gira por Chile, el plantel canalla este martes a los entrenamientos en el predio de Arroyo Seco, enfocado en el inicio del torneo el viernes 27 ante Argentinos en el Gigante.

En este tramo que resta de preparación, la idea de Miguel Ángel Russo es disputar un amistoso más, el próximo sábado en Arroyo Seco, aunque aún no se confirmó el rival, aunque será a puertas cerradas.

Por estas horas, el entrenador aguarda por la llegada de Alan “Coyote” Rodríguez, lateral zurdo paraguayo que ya tiene todo acordado para ser el sexto refuerzo de esta pretemporada.

La idea de Russo es sumar dos refuerzos más, y el enfoque está puesto en dos mediocampistas de creación o juego, aunque por estas horas no trascendieron nombres más allá de algunas gestiones que la dirigencia ya comenzó.