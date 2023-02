Primer jueves de febrero recargado: siete películas se suman a la cartelera local

Los films argentinos “La luz mala” y “Bahía Blanca” amplían la oferta cinematográfica rosarina del verano junto con la nominada al Oscar “Espíritus de la isla”, “Alcarrás”, “Rock Dog 3: rockeando juntos”, “Llaman a la puerta” y “BTS: Yet To Come”

El film que toma como punto de partida el fenómeno de los ovnis en Argentina, La luz mala, llega a los cines rosarinos este jueves bajo la dirección de Carlos Kbal en una semana en la que se conocerán un total de siete nuevas películas. Entre ellas también se destaca Bahía Blanca, ópera prima del realizador argentino Rodrigo Caprotti; el film del Reino Unido de gran repercusión en la presente temporada de premios, Espíritus de la isla de Martin McDonagh, y el drama español Alcarrás de Carla Simón. También se podrán disfrutar en pantalla grande las propuestas Rock Dog 3: rockeando juntos, Llaman a la puerta y BTS: Yet To Come.

“La luz mala”

La caída de un objeto en los Esteros del Iberá y un grupo de convencidos “especialistas” en el fenómeno de los ovnis que ven una oportunidad única de rubricar la pasión de sus vidas y, de paso, cumplir con el sueño de un programa propio en la televisión, es la propuesta de La luz mala, de Carlos Kbal, que se estrena este jueves en los cines locales.

Jorge Román (El Bonaerense, Nordeste y la serie Monzón) y Horacio Fernández (Granizo, Hoy partido a las tres, Un Gauchito Gil), encarnan a dos esforzados periodistas de radio que subsisten a duras penas y con la caída de un supuesto ovni en la provincia, esperan hacer un programa sobre el fenómeno y saltar a la televisión, acompañados por la periodista de la capital que compone Giselle Motta (El Clan, Ojalá vivas tiempos interesantes).

“Cuando era un adolescente, iba con mi papá a conferencias sobre ovnis y misterios del universo”, conto en comunicación telefónica con Télam el director correntino sobre el origen de su ópera prima, realizada íntegramente en el nordeste argentino y rodada en las provincias de Corrientes y Chaco. “La utilización del humor absurdo es intrínseco a mi forma de escribir”, agregó sobre el tono elegido para el relato del film que se podrá ver desde esta semana en el cine Arteón.

“Bahía Blanca”

El realizador argentino Rodrigo Caprotti estrena este jueves su ópera prima Bahía Blanca, film basado en la homónima novela de Martín Kohan, al que define como “un thriller deforme que no se olvida de la comedia negra”.

En la película, Mario, docente universitario, utiliza una investigación sobre el escritor Ezequiel Martínez Estrada para huir de su pasado. Establecido en Bahía Blanca, el lugar parece ser ideal para el olvido, pero un encuentro con un viejo amigo desencadena el peor de los peligros. “Esta es una película que a cada espectador le va a resonar de una manera diferente. Es probable que muchas situaciones de la historia les sean reconocibles. Es un film que logra desde su posición no juzgar, eso queda en manos del público. Si logramos incomodar un poco, fue una buena tarea”, expresó Caprotti a la agencia de noticias Télam antes del estreno de la película en el Bafici en 2021.

Este drama argentino cuenta con un elenco integrado por Guillermo Pfening, Elisa Carricajo, Javier Drolas, Marcelo Subiotto y Ailin Salas, y se podrá ver en el cine público El Cairo.

“Espíritus de la isla”

Bajo la dirección de Martin McDonagh y con las actuaciones de reconocidas figuras como Colin Farrell, Brendan Gleeson y Kerry Condon, se conoce este jueves la comedia dramática Espíritus de la isla. Este film, originario del Reino Unido, está ambientado en una isla remota frente a la costa oeste de Irlanda y cuenta la historia de dos amigos de toda la vida, Pádraic y Colm, quienes se encuentran en un callejón sin salida cuando Colm pone fin a su amistad de un modo abrupto. Un Pádraic atónito, ayudado por su hermana Siobhán y por Dominic (un joven con problemas), se esfuerza por reconstruir la relación, negándose a aceptar las negativas de su amigo de siempre. Cuando Colm le plantea a Pádraic un ultimátum desesperado, los acontecimientos se precipitan y provocan consecuencias traumáticas. La película, nominada al Oscar, se podrá ver en distintos horarios en los complejos Showcase, Hoyts y Del Centro.

“Alcarrás”

El drama español Alcarrás centra su trama en la familia Solé que, durante generaciones, cultiva una gran extensión de melocotoneros en, justamente, Alcarrás, una pequeña localidad rural de Cataluña. Pero un verano, después de décadas cultivando la misma tierra, puede que sea su última cosecha. El film, que cuenta con la dirección de Carla Simón y las actuaciones de Jordi Pujol Dolcet, Anna Otín y Xenia Roset, se podrá ver en los Cines del Centro.

“Rock Dog 3: rockeando juntos”

Bajo la dirección de Anthony Bell y con las voces originales de Graham Hamilton y Ashleigh Ball llega a los cines rosarinos la tercera entrega de la película de animación infantil Rock Dog. El film estadounidense comienza cuando los jóvenes artistas de un concurso de música admiten que nunca han oído hablar de Angus Scattergood y Bodi se ve obligado a unirse al espectáculo para restaurar el buen nombre de Rock Legend. El film se podrá disfrutar en distintos horarios en los cines Showcase, Hoyts, Cinépolis, Monumental y Del Centro.

“Llaman a la puerta”

Mientras vacacionan en una cabaña remota, una pequeña niña y sus padres son tomados como rehenes por cuatro extraños armados, quienes exigen que la familia tome una decisión impensable para evitar el apocalipsis. Con acceso limitado al mundo exterior, la familia deberá decidir en qué creen antes de que todo se pierda. La trama resume el film de terror estadounidense Llaman a la puerta, una película que llega a los cines locales bajo la dirección de M. Night Shyamalan y las actuaciones de Dave Bautista y Rupert Grint. La propuesta se verá en los complejos locales Showcase, Hoyts, Cinépolis y Monumental.

“BTS: Yet To Come”

La exitosa banda coreana vuelve a estar en la pantalla grande de la mano de un nuevo cortometraje, reeditado y remezclado. Se trata de un material que reúne primeros planos inéditos y una nueva perspectiva de todo el concierto BTS in Busan. Además incluye grandes éxitos de la carrera del grupo, como “Dynamite”, “Butter” e “IDOL”, así como también la primera interpretación en concierto de “Run BTS”, un tema perteneciente a su último álbum Proof. El documental titulado BTS: Yet To Come cuenta con la dirección de OH Yoon-Dong y podrá verse con funciones especiales en los cines de todo el mundo. En Rosario se podrá disfrutar en las salas del complejo Hoyts yCinépolis.