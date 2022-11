Primer golpe: boxeadores de distintas generaciones proyectaron el futuro de la disciplina

Un bar céntrico de la ciudad fue el epicentro de la primera y emotiva reunión entre boxeadores rosarinos que compitieron en distintas épocas. El encuentro tuvo como finalidad el aporte para la construcción, reivindicación y apoyo a la actividad pugilística de la ciudad, además de buscar incentivar el desarrollo de la disciplina en forma sana, cultural y competitiva, siempre apuntando no solo a la competencia, sino también a educar a los jóvenes en este deporte que tantas medallas olímpicas (24), campeonatos internacionales y mundiales le dio al país.

La intención de los protagonistas es invitar a la juventud a conocer el boxeo y representar a la bandera, siempre con la premisa de ir aprendiendo los valores y la educación que brinda la práctica de esta histórica actividad, sobre todo en los tiempos que corren, con nuestra sociedad sumergida en una ola de violencia sin precedentes.

El encuentro se sumó al festejo por el “Día del Boxeador y la Boxeadora de Rosario” (evento que recibió el apoyo del Concejo Municipal de Rosario), brindó fuerza y esperanza para aportar más en el reconocimiento a tantos boxeadores locales que durante muchos años se entregaron a la práctica de este noble deporte.

Por supuesto que abundaron los testimonios de peleas memorables de las décadas del 50, 60, 70 y de principios del siglo XXI, así como nuevas ideas para aportar al boxeo actual que fueron creciendo y afirmándose, además de la promesa de más reuniones en apoyo al resurgimiento del boxeo en la zona.

Asistieron a la cita Jorge Alcaraz (ex campeón santafesino amateur), Osvaldo Piedrabuena (ex campeón rosarino), Ramón Moreyra (ex campeón rosarino y entrerriano), Ricardo Rocha (hijo del ex campeón rosarino Ramón Rocha), Rosita Brest (ex boxeadora que combatió con las mejores pugilistas de su época), Hugo Sánchez (múltiple campeón amateur), Enrique Fernández (ex campeón amateur), Eduardo Echeverría (ex campeón rosarino) y Ever Palermo (ex boxeador amateur, historiador, escritor de “Puños Rosarinos”, mentor del proyecto aprobado para la declaración del “Día del Boxeador y Boxeadora de Rosario” y la entrega de distinciones al respecto).