Presupuesto en seguridad: discusiones y pedidos de renuncia en reunión caliente en la Legislatura

Entre discusiones, cuestionamientos, pedido de renuncia y legisladores que se levantaron de sus bancas para retirarse del recinto, el ministro de Seguridad provincial Rubén Rimoldi volvió a pasar por la Legislatura de Santa Fe, para dar detalles de la ejecución del presupuesto enmarcado en la Ley de Emergencia en Seguridad. Lo hizo acompañado por la secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera de la cartera, Ana María Morel, para reunirse con los integrantes de la comisión de Seguimiento de la Emergencia en Seguridad.

Con fuertes cuestionamientos de la oposición, Rimoldi había acudido a la Legislatura el pasado jueves 6, aunque sin estar acompañado por la funcionaria, considerada clave en los temas presupuestarios del Ministerio. “Hace dos semanas, al ministro lo mandaron a la reunión con dos papeles, con información que ni siquiera era la sumatoria de los números que estaba dando. Si cualquier alumno secundario llevaba esos datos a examen, lo mandaban a marzo”, disparó el diputado socialista Joaquín Blanco.

En plena crisis de seguridad por altos índices de violencia armada en Rosario y Santa Fe, el encuentro entre legisladores y funcionarios provinciales se produjo en medio de fuertes cuestionamientos entre oficialismo y oposición por la rendición de gastos por la emergencia en seguridad y del Servicio Penitenciario vigente.

Cuando la contadora Morel quiso ensayar una comparación presupuestaria con la ley de emergencia en seguridad de la gestión anterior, recibió críticas por parte del diputado Juan Cruz Cándido y del propio Blanco. “Esa ley no estuvo vigente en los cuatro años de mandato, sino que dejó de estarlo en septiembre de 2016”, le respondió el radical Cándido. “Le recuerdo por qué está usted acá. Nos está faltando el respeto, por su tono y por las formas. Esta reunión comenzó muy mal y queremos que termine bien”, le advirtió Blanco.

“Yo escuché chicanas políticas y tengo derecho a hablar”, replicó Morel. “La citamos acá porque queremos saber cómo es la ejecución presupuestaria en la provincia de Santa Fe. Que usted arranque esta reunión planteando una comparación con la gestión anterior, no corresponde”, consideró Blanco. En otro tramo de su alocución, la funcionaria confundió a la administradora provincial Claudia Catalín con la diputada Lionela Cattalini.

“Dos semanas atrás citamos al ministro Rimoldi para que dé cuenta de lo que había pasado con la Ley de Emergencia por la cual el gobierno provincial hizo tanto eco en los medios de comunicación. Los que integramos la Comisión Bicameral sentimos que nos faltaron el respeto cuando el ministro vino a la Legislatura con una planilla. Celebro que esta audiencia sea pública para que sepamos quién miente en la provincia de Santa Fe”, manifestó Cattalini.

“La contadora Ana Morel, secretaria de Coordinación Técnica y de Administración Financiera del Ministerio de Seguridad, brindó información falsa sobre la ejecución presupuestaria en seguridad, ante el estridente silencio del ministro Rubén Rimoldi”, cuestionó el diputado Carlos Del Frade en su cuenta de Twitter.

“Siento una profunda tristeza -añadió Del Frade-. No hay respuestas para las víctimas de las violencias urbanas. Muy poco serio. Hasta el 30 de septiembre hubo 310 homicidios en la provincia en 2022. La distancia con la realidad hará que se multipliquen los homicidios. Habrá que construir otras mayorías”, reflexionó el diputado del Frente Social y Popular.

Desde el Ministerio sostuvieron que ya presentó la documentación respaldatoria, para demostrar “no sólo que se gastaron los 3.338 millones de pesos” asignados, “sino que también hubo que sumar partidas adicionales para las compras que se realizaron, la reparación de vehículos y demás”. Algunos diputados, entre ellos Blanco y Fabián Palo Oliver, se retiraron de la reunión en medio de severos cruces con la secretaria Morel.

“Esto es un papelón”, aseveró el diputado Ariel Bermúdez, del bloque Creo, sobre la presencia de Morel en la Legislatura. “Si yo fuera usted presentaría ya mismo la renuncia”, le aconsejó. “Vinimos a saber cómo se gastaron la plata y cómo lo seguirán haciendo. Usted no está ubicada en tiempo y espacio, señora Morel. No vino a dar clases. Esto es un papelón. No recuerdo una sesión así de irrespetuosa. Ni siquiera conoce a los legisladores”, disparó el diputado Gabriel Real, del Partido Demócrata Progresista.

“La Ley de Emergencia que la Legislatura votó al gobierno de Omar Perotti permite entre otras cosas, acelerar tiempos de compra. A punto de cumplirse un año de la misma, la Policía sigue sin contar con los recursos necesarios. ¿En qué se invirtió el dinero destinado a la Seguridad?”, se preguntó el diputado Maximiliano Pullaro.

“La reunión con el ministro y su jefa de logística empezó de la peor manera. Escuchamos excusas y agravios de quienes debieran estar velando por la seguridad de los vecinos y hasta ahora fracasaron. Gobernar es invertir, gestionar y hacerse cargo. Por ahora ninguna de las tres”, planteó el radical Pullaro, ex ministro de Seguridad durante la gestión de Miguel Lifschitz.

Pablo Farías, presidente de la Cámara de Diputados, pidió a Morel que no ofenda la inteligencia de los legisladores explicando cómo se utiliza un chaleco balístico. “Vengo manejando como puedo esta sesión y usted no ayuda mucho. Nada, digamos”, fustigó contra la funcionaria del ministerio que conduce Rimoldi.

“Después de la exposición de hoy y con todo respeto, ¿usted le va a pedir hoy la renuncia a la contadora Morel?”, le preguntó Pullaro a Rimoldi. “El análisis lo vamos a tener que hacer con el gobernador”, respondió el actual ministro de Seguridad, en medio de una reunión signada por el escándalo.