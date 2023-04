Presión y triples, la receta preferida de Sportsmen para curar sus heridas y trepar en la tabla

Los 24 puntos que separaron a Sportsmen de Caova en el lumínico con el que se cerró la noche de Liga Federal de martes no estuvieron ni cerca de reflejar la realidad del partido, aunque sí fue un acto de justicia que la victoria en el Figna quedara para el local. Es que Sportsmen fue superior en el contexto del duelo, impuso el ritmo, y generó los momentos clave en ataque y defensa ante un rival que reaccionó a lo que proponían los de Le Bihan, pero que nunca pudo mostrar sus argumentos para lograr la victoria.

No fue un partido más para Sportsmen, que pugna por llegar al menos a un quinto puesto que le dé localía en play in, mientras que Caova guarda todavía la ilusión de salir del fondo, aunque el objetivo cada vez luzca más difícil.

Y tal vez con tanto en juego en el terreno de los deseos, los nervios coparon la parada en un partido que se abrió con un segmento símil a una carrera de autitos chocadores, en la que nadie sabe realmente a dónde va ni para qué. Dentro de las desprolijidades, apuros, tiros errados y demás atropellos al básquet, fue Caova el que estuvo un poco más claro para definir tras romper presión. En este rato, Sportsmen no la metió de tres, dependió de Boixader (cuándo no) y apenas hubiera metido 8 puntos de no ser por el triple de cierre de Cingolani.

Y esa bomba marcó el camino, porque Sportsmen fue otro en el segundo parcial, movió la pelota para hallar buenos tiros, estuvo picante para definir, encontró el gol exterior a repetición (Allende, Cingolani, Calderón) y consiguió su primera ventaja del duelo. Pero claro, buena parte de todo lo que pudieron hacer en ataque nació de ganarse cada pelota presionando alto para recuperar, de la defensa de atrape contra Domínguez y de la escasa reacción colectiva de Caova para salir de esa presión.

Es que la tentación de salir rápido en superioridad hizo entrar a la visita en el ritmo de Sportsmen, pero esa vorágine tiene un único ganador y siempre es el equipo de Le Bihan. Por cada doble fácil hubo al menos un par de pérdidas en la salida o por Domínguez acorralado (faltó solución colectiva) y así el dueño de casa se fue a diez.

Caova no se rindió y halló las inconsistencias defensivas de Sportsmen con un segmento a puro Mécoli para empatar el juego con un parcial de 10 a 0 en el tercer período. Parecía que la emotividad y la paridad iban a ser el condimento de cierre, pero volvieron a aparecer los triples de Sportsmen (Cingolani, Allende, Traglia), los robos bien arriba y la notable capacidad de Boixader para ganar en la zona pintada.

El partido se rompió en un rato, Caova se frustró y Sportsmen dibujó los 24 de diferencia para anotar su quinta victoria en la temporada.

SÍNTESIS

SPORTSMEN 89: Ignacio Bertrán 0, Gregorio Traglia 13, Manuel Calderón 6, Octavio Parizzia 6, Nicolás Boixader 22 (fi), Joaquín Cingolani 23, Joaquín Zapata 2, Santiago Escobar 0, Martín Allende 11, Ignacio Tripelli 3, Salvador Buetto 3. DT: Cristian Le Bihan.

CAOVA 65: Nicolás Domínguez 7, Santiago Giraudo 12, Mauro Burgos 11, Maximiliano Yanson 11, Pablo Mécoli 18 (fi), Jeremías Minzer 4, Juan Mécoli 2, Maximiliano Pace 0, Lucas de la Vega 0, Iñaki Saenz 0. DT: Néstor Gnass

ESTADIO: Alfredo Figna

ÁRBITROS: Federico Boelaert y Juan Jerez

PARCIALES: 11/15, 43/35 y 59/56

NÚMEROS

En algunos números extra del juego, Nico Boixader además de los 22 puntos tomó 16 rebotes, 7 de ellos en ataque. Goyo Traglia le sumó 10 asistencias a sus 13 tantos. En Caova Pablo Mécoli hizo 18 y 12 rebotes, Giraudo 12.

En los triples, Sportsmen tiró 14 de 32 para un gran 44 %, con 6 de 9 para Cingolani, 2 de 3 para Calderón, 3 de 5 de Allende, 1 de 4 de Tripelli, 1 de 1 del pibe Buetto y 1 de 4 para Traglia. ¿Los otros fallados? Bertrán 4, Escobar y Parizzia 1.

LA TABLA

Provincial 10-1

Santa Paula 8-4

Paracao 7-4

Sionista 6-5

Almagro 5-6

Sportsmen 5-7

Olimpia 4-7

El Tala 3-7

Caova 2-9