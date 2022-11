Presentaron ley que incorpora el abordaje de la violencia de género al Programa Médico Ambulatorio

El Programa Médico Obligatorio (PMO) establece las prestaciones básicas esenciales que deben garantizar las Obras Sociales y Agentes del Seguro a toda la población beneficiaria en nuestro país.

La Ley N° 27.696 incorpora al Programa Médico Obligatorio de las Obras Sociales Nacionales, un protocolo para el abordaje integral de personas víctimas de violencia de género a través de la cobertura total e integral de las prácticas preventivas y terapéuticas.

La cobertura incluye todas las terapias médicas, psicológicas, psiquiátricas, farmacológicas, quirúrgicas, y toda otra atención que resulte necesaria o pertinente.

La autora fue la senadora nacional Alejandra María Vigo, por lo que se la denomina “Ley Vigo”, quien además es la Presidenta de la Obra Social del Sindicato de Amas de Casa (OSSACRA), primera obra social sindical de la Argentina que cuenta con asistencia integral de los tratamientos para las víctimas de violencia de género.

Norma López, edila del Frente de Todos PJ, convocó a una jornada de presentación de la Ley, la cual contó con un recinto colmado.

Además de Alejandra Vigo y Norma López se hicieron presentes las edilas Marina Magnani y Silvana Teisa (Todos Hacemos Rosario); Rita Colli, Secretaria de General del Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina, Provincia de Santa Fe; Paula Gross, Directora de Salud Sexual y Reproductiva de la Provincia de Santa Fe; Emilio Pelossi, integrante de Superintendencia de Seguros de Salud; Marcelo Giecco, miembro de Incluir Salud; Laura Ortube, Subsecretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de Santa Fe; Martín Lucero, Secretario Gral. de Sadop; Gina Chiavarino, Secretaria de DD.HH. y Diversidad de Fabricaciones Militares; entre otros.

Norma López se expresó al respecto: “Es un gusto y mucha sororidad que podamos estar tantas y tantos juntos, esto que es una Ley tan importante, que va a cambiar el perfil de lo que significa el acceso integral a la salud de las personas que han sufrido violencia por motivos de género”.

“Nuestro compromiso ahora es que esta gran acción legislativa que es la Ley Vigo es hacerla cumplir, para que podamos en forma conjunta avanzar en la creación de una sociedad más justa e igualitaria, así que muchísimas gracias” concluyó.

Rita Colli, Secretaria de General del Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina, Provincia de Santa Fe, fue invitada a hablar: “El tema que hoy nos ocupa es un tema que militamos, que nos duele y nos hace hacer muchísimas cosas como venimos haciendo desde hace tanto tiempo todas las mujeres sin distinción ni pertenencia política, ni gremial, ni de ninguna ala”.

La Senadora Nacional y autora del proyecto de Ley, Alejandra María Vigo dijo unas palabras alusivas: “Era una ley que tenía que darse, que tenía que ser. No fue casualidad que haya sido votada por unanimidad, porque hay una decisión de la sociedad argentina muy importante para dar batalla y ganar esta guerra, que, como dicen las feministas, es la guerra más larga del mundo ¿Por qué? Porque es la que todavía perdura”.

“Siempre veo que en el Senado de la Nación hay más desencuentros que encuentros, y esa sesión venía encontrándonos en temas fundamentales que necesita la Argentina, que es ver cómo salimos adelante y tomar temas transversales que nos tienen que llegar a todos y nos preocupan, pero a su vez somos los que les tenemos que encontrar la vuelta y la solución para que eso marche” amplió.

“Esto nos anima, esta Ley no se hizo sola, yo sólo fui el instrumento. Todos sabemos que la violencia intrafamiliar y de relaciones cercanas cobra víctimas todos los días, y no queremos que esta violencia se estructure, porque hace que las mujeres y las niñas que vienen después puedan realizarse en la vida, y no ejercer el único y principal que en este caso pueden tener los varones, el derecho a tener una vida sin violencia” expresó Vigo.

“Tenemos que construir las armas más concretas y letales para este flagelo que es poder abordarlo desde la salud. Cuando las mujeres sufren alguna situación de violencia, por lo general, al primer lugar que asisten es a la guardia médica o al consultorio y allí aparecen los diagnósticos disfrazados, falsos, que nunca permiten ver la realidad de lo que sucede, y al no ver esa realidad no podemos abordarlo, y por lo tanto la lucha sigue siendo desigual” continuó la autora de la Ley.

“La ley nos permite identificar a través de un diagnóstico cierto, certero, ya que es una herramienta clave para minimizar daños a corto plazo, pero por sobre todo, prevenir situaciones a futuro en esta problemática. Además permite explicitarla para priorizarla” concluyó.

Luego del debate y el conversatorio con representantes presentes en el Recinto de Sesiones, Vigo recibió una plaqueta correspondiente y la copia del decreto por el beneplácito emitido por el Concejo Municipal de Rosario.