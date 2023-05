Presentan un plan de Control Territorial

El concejal Lisandro Cavatorta presentó un plan para descentralizar las áreas de control municipal y que tengan un espacio propio en los barrios.

Bajo el nombre de “Centros Territoriales de Control” (CTC), se busca instalar unidades descentralizadas de las áreas de control y monitoreo, con el fin de aumentar las capacidades que tiene el municipio para la prevención y respuesta rápidaen conflictos interpersonales, violencias e ilícitos.

“Hay que controlar el territorio, en el territorio. La gente necesita sentir que el municipio también hace algo para cuidarla y no se puede cuidar un lugar que no se conoce. Tener un centro de control en el mismo barrio implica que los que miran las cámaras de video-vigilancia, los agentes, los móviles, los que toman las denuncias y reclamos, y hasta quienes asisten a las víctimas, puedan conocer en profundidad cuáles son los problemas más frecuentes, los lugares y los horarios más conflictivos de ese sector de la ciudad” afirmó Cavatorta.

El proyecto presentado por el presidente de la Comisión de Control y Seguridad del Concejo Municipal prevé, además, que en dichos espacios se destinen recursos edilicios, tecnológicos y humanos para que, a través de convenios, funcione en centros de despacho unificado entre las áreas municipales, provinciales y nacionales, desde el cual se tomarán medidas de manera coordinada para la gestión de la emergencia.

“Si contamos con equipos y recursos que trabajen en el mismo territorio que se monitorea y controla, con los CTC, podremos dar una respuesta más efectiva, más rápida y cercana a la demanda de tranquilidad y seguridad de los vecinos” resaltó el edil.

Sobre esto Cavatorta dijo que “nunca los gobiernos locales tuvieron a la seguridad y el control del territorio como una política pública municipal. Por impericia, negligencia o vaya a saber uno porqué, Rosario no tiene un sistema de videovigilancia acorde a lo que esta ciudad necesita ni da respuesta a la emergencia como debería.Hoy las nuevas cámaras de fotomultas no previenen un sólo delito. Tenemos unas 200 cámaras municipales, la mayoría con una tecnología vieja, mal monitoreadas por el CIOR, que no coordina bien ni con el 911 de la Policía ni con las videocámaras privadas y no hay móviles suficientes para enviar cuando los vecinos los llaman. Así es muy difícil prevenir y perseguir al delito”.

“Lo que es más grave -agregó Cavatorta- es que la capacidad de respuesta del municipio frente a lo que las cámaras puedan llegar a ver, o cuando los vecinos llaman al 147 denunciando ruidos molestos, trapitos, peleas en la calle, problemas en los barrios, etc., es casi nula. No sólo tenemos un municipio “a ciegas”, que no ve lo que pasa en la calle, sino que además tampoco puede reaccionar frente a las demandas de los vecinos.”

“Donde se invierte más es donde se ponen las prioridades. No te digo que tengamos el sistema de cámaras de Tigre o de la ciudad de Córdoba, miremos sin ir más lejos a municipios como Funes acá en Santa Fe, o Mar del Plata o Moreno en la Provincia de Buenos Aires. Funes tiene 200 cámaras propias y va a comprar más, Mar del Plata unas 2.000 y Moreno unas 1.200.” agregó.

Para terminar Cavatorta subrayó: “Nada soluciona todo pero todo puede solucionar algo. La situación de violencia y delito es grave en Rosario. Y son los tres niveles del estado los que tienen que intervenir con toda la fuerza. Los tres. Ahora bien, la decisión del municipio de no destinar más recursos para controlar la calle contribuye a la realidad que vivimos hoy. No le pedimos al municipio que haga lo que no puede hacer, le pedimos que haga lo que “sí “ puede hacer. Y acá están los CTC, con una idea concreta, un proyecto y un camino a seguir”.