Presencia rosarina en el Mundial Juvenil: Damián Schneider integra el panel de árbitros

La cuenta regresiva para la vuelta del a Copa del Mundo M20, luego de la pausa obligada de tres años como consecuencia de la pandemia, se acelera y a un mes de la inauguración del certamen, fue anunciado el panel de árbitros, en el que fue incluido el rosarino Damián Schneider. El otro anuncio que oficializó World Rugby tiene que ver con un cambio de escenario en Ciudad del Cabo: el Athlone Stadium reemplazará a Boland Stadium como sede de la fase de grupos y la instancia decisiva del Mundial (semifinales y final).

En total son trece árbitros, de once naciones, los que han sido designados para actuar en el Mundial U20 de Sudáfrica, y entre ellos hay algunos jueces que también han sido incluidos en el panel de la Copa del Mundo de Francia, como el georgiano Nika Amashukeli y el neozelandés James Doleman. Otra particularidad es que la escocesa Hollie Davidson se convertirá en la primera mujer en dirigir un partido del Mundial M20, lo mismo que sucederá con Kat Roche (Estados Unidos) y Precious Pazani (Zimbabwe), que estarán en la segunda competencia universal, el Trophy U20, que se disputará en Kenia. El panel de la Copa del Mundo M20 también cuenta con Takehito Namekawa, ex medio scrum que representó a Japón en los campeonatos juveniles de 2009 y 2010, pero ahora regresa al Mundial pero como árbitro.

El estreno del Mundial Juvenil será el 24 de junio, y el rosarino Damián Schneider, surgido en el club Old Resian, manifestó lo siguiente sobre este nombramiento: “Estoy muy contento con esta designación, porque de alguna manera fue el objetivo desde que concluí mi recorrido y experiencia en el circuito de Seven. El proceso concluye con esta designación, pero se inició con el Menores de 20 del año pasado en el Seis Naciones, en el Summer Series y el Seis Naciones U20 de este año. Todas esas experiencias fueron una prueba también, porque los oficiales sabíamos que si nos iba bien en esos torneos, podíamos tener una chance para ir a este Mundial Juvenil de Sudáfrica, que es de suma importancia en el desarrollo de todos los árbitros que quieren dar el gran salto al quince. Por todo ese proceso de crecimiento es que este nombramiento me pone muy contento, y asumo esta oportunidad con mucha responsabilidad y con el compromiso de tratar de llegar a mi mejor nivel, dirigiendo en el Súper Rugby América, que se viene etapa decisiva. Quiero dar lo mejor de mi, para alcanzar mi mejor versión cuando me toque dirigir en Sudáfrica”, indicó Schneider.

El panel de árbitros designados para la Copa del Mundo M20 está conformado de la siguiente manera:

Luc Ramos (Francia)

Angus Mabey (Nueva Zelanda)

Reuben Keane (Australia)

Ben Breakspear (Gales)

Hollie Davidson (Escocia)

Eoghan Cross (Irlanda)

Anthony Woodthorpe (Inglaterra)

Takehito Namekawa (Japón)

Morne Ferreira (Sudáfrica)

Damián Schneider (Argentina)

Matteo Liperini (Italia, TMO)

Ben Blain (Escocia, TMO)

Marius van der Westhuizen (Sudáfrica, TMO)

El detalle del gran recorrido del rosairno Damián Schneider en su trayectoria como árbitro:

-Integrante del panel de la UAR y World Rugby (XV) desde 2015, de World Rugby (Seven) a partir de 2016, y de Sudamérica Rugby desde 2017.

-Intercambios en Federale 1 (Francia), Currie Cup U19 y U20 (Sudáfrica) y Top League (Japón).

-Sudamericanos de mayores 2018, 2019 y 2020.

-Sevens de Punta del Este y de Viña del Mar desde 2015 a 2019.

-SLAR (2021 y 2022) y Súper Rugby Américas (2023)

-Junior World Rugby Trophy Portugal 2015 (dirigió la final entre Canadá y Georgia)

-Junior World Rugby Trophy Brasil 2019 (arbitró la final Portugal-Japón)

-Nations Cup 2016.

-Americas Rugby Championship de 2016 a 2019.

-Regal Cup of Nations Hong Kong 2016.

-World Seven Series desde 2016 hasta 2020.

-Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018.

-Dirigió en ek Junior World Trophy de Brasil 2019.

-World Rugby Sevens Challenger Viña del Mar 2020.

-Match Official en la Copa del Mundo de Seven San Francisco 2018 y en los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

-Seis Naciones M20 (2022 y 2023)

-Actuó en la Major League Rugby (MLR) de los Estados Unidos

-Test Matches: Uruguay-Rumania y Uruguay-Namibia (Nations Cup 2016), Brasil-Portugal (2017), Brasil-Rumania (2019), Chile-Portugal (2019), Uruguay-Estados Unidos (Clasificación a RWC 2023 en 2021).