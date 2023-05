Premios Laureus: Messi y la Scaloneta fueron elegidos como los Mejores del Mundo

El crack rosarino Lionel Messi ganó este lunes su segundo premio Laureus como Mejor Deportista del Año y la Selección Argentina campeona en Qatar el reconocimiento a “Mejor equipo de 2022” en la gala llevada a cabo en el Pavilion Vendôme de París.

Messi, quien estuvo acompañado de su esposa Antonela Roccuzzo, recibió el galardón que también obtuvo en 2020, convirtiéndose en el primer futbolista y el primer argentino en lograrlo, de manos del mejor rugbier nacional de la historia, Hugo Porta.

“Muchísimas gracias por darme el premio. Es un placer estar en esta gala. Es un honor compartir honor con otros ganadores. Siempre es lindo recibir un reconocimiento de este tipo pero el deporte es un deporte de equipo y este año cumplí el mayor sueño que tenía, que fue ganar el Mundial con mi selección. Me costó muchísimo, ya al final de mi carrera”, manifestó Messi.

Por su parte el premio al seleccionado argentino en la noche en que la “Scaloneta” fue elegida como Equipo del Año, fue recibido por el propio Messi, su compañero Lisandro Martínez y el presidente de AFA, Claudio Tapia. .

Mientras se define su futuro futbolístico, porque en junio próximo finalizará su contrato con Paris Saint Germain, el capitán argentino se acordó de Barcelona, club que pretende repatriarlo a mitad de año.

“Tuve muchas alegrías con el Barcelona y muchas tristezas con la selección pero tuve muchas piedras en el camino y me hizo superarme. Gracias a mi familia y mis seres queridos, que me respetan, soy un agradecido. Pude cumplir mi sueño. Si bien tardó en llegar pero fue lo mejor que me pasó y nos pasó como país después de tanto tiempo. Con todo ello, es para Argentina y repito, muchísimas gracias”.

Messi sumó un nuevo premio a su rica trayectoria futbolística y certificó la importancia del año 2022, donde se consagró campeón del mundo con Argentina y además fue elegido el mejor futbolista del campeonato.